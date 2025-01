VEJA DATAS

Koanza volta para temporada de verão em Salvador com participação de blocos afros

Personagem de Sulivã Bispo estará em cartaz no Teatro Jorge Amado, na Pituba, durante o mês de fevereiro

Elis Freire

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 17:37

Espetáculo “Koanza: do Senegal ao Curuzu" Crédito: Divulgação / Romário Carva

Interpretada pelo baiano Sulivã Bispo, a personagem Koanza voltará a dar o ar de sua graça no mês de fevereiro, em Salvador. O espetáculo “Koanza: do Senegal ao Curuzu” estreia sua temporada de verão em 2025 no Teatro Jorge Amado, na Pituba. As sessões são nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de fevereiro, sempre às 19h. >

Com participações do Ilê Aiyê, Banda Didá,Cortejo Afro e Malê Debalê, o retorno do espetáculo aos palcos marca a sétima temporada da ialorixá sagaz e sincera no teatro. A personagem já levou mais de 5000 espectadores ao teatro, desde a sua criação em 2022, com muitas sacadas sobre negritude e ancestralidade.>

“É uma felicidade enorme fazer Koanza, uma temporada de verão e essa temporada é muito especial porque a gente consegue reunir quatro blocos afros em um movimento união, participando de momentos cênicos da peça e no final, a gente tem um show. A gente fica muito feliz com isso tudo, por essa junção e também por entender que é importante fazer, de fato, esse elo identitário dos blocos, das percussões, das alas de canto, das alas de dança e mostrar que somos todos um só”, contou Sulivã Bispo, dando um dica sobre as participações. >

A produção é dirigida por Thiago Romero e conta com produção de Renata Hasselman. Os ingressos estão disponíveis no Sympla a partir de R$ 30. >

A temporada de verão de “Koanza: do Senegal ao Curuzu” é uma realização da Akorô Produções, com produção da Multi Planejamento Cultural e produção executiva da Libório Produções.>

SERVIÇO>

“Koanza: do Senegal ao Curuzu”>

Local: Teatro Jorge Amado na Pituba>

Datas: 7, 8 e 9/2 - 14, 15 e 16/2Horário: 19h>

Ingressos: R$60,00 (inteira), R$30,00 (meia)>

Vendas: Sympla>