FOGO NO PARQUINHO!

Em almoço privado, Eva e Renata expõem atitude secreta de irmãos Hypolito e deixa casa chocada; confira

Almoço especial aconteceu nesta quarta (29) após a dupla atenderem o Big Fone

Nesta quarta-feira (19), o Big Fone tocou na casa mais vigiada do país e quem atendeu foi a sister Eva. Como recompensa, ela e sua dupla, Renata, ganharam um almoço privado, podendo convidar mais duas duplas. Os escolhidos para acompanhá-las foram Maike, Gabriel, Delma e Guilherme. O que os brothers não esperavam era que o almoço reservado dos aliados recheado de fofocas e confissões estava sendo transmitido para a casa inteira. >

Durante o almoço, Eva e Renata fizeram um exposed de Diego e Daniele Hypolito, afirmando que os irmãos fizeram fofoca sobre os votos. "O Diego e a Dani, eles que chegaram pra gente e falaram: 'A gente só votou em vocês porque as meninas estavam combinando voto no quarto e aí eu vi que ia ter muito voto em vocês. A gente votou pra se defender'", revelou a bailarina.>

No final da tarde, os escolhidos para o almoço reservado descobriram que outros brothers escutaram as conversas. Mesmo com o desespero e constrangimento, Eva se manteve firme em seu posicionamento. "É sobre isso. O Brasil todo viu. É isso, não tem o que fazer. Bom que não precisa se explicar", disparou. >