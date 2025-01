FAMOSOS

Isabel Veloso relata piora em sintomas do câncer após nascimento do filho

Há quatro dias influenciadora vem lutando contra dias difíceis

A influenciadora Isabel Veloso usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para falar sobre o seu estado de saúde após o parto de Arthur, seu primeiro filho. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, ela, que atualmente tem 18, contou que câncer se espalhou para os pulmões durante a gravidez. Agora, ela tem sofrido com os sintomas.>

Arthur nasceu em um parto prematuro planejado, no dia 29 de dezembro do ano passado. Ele veio ao mundo com 32 semanas para que sua mãe pudesse fazer o tratamento do câncer.>