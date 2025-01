SURPRESA INDESEJADA

Mulher recebe maconha junto com batatas fritas em pedido do Burger King

Caso no drive-thru do fast food gera polêmica, e rede demite funcionário; polícia investiga o incidente

Uma mulher causou grande repercussão nas redes sociais ao revelar que, ao fazer um pedido de batatas fritas em um drive-thru do Burger King em Hamilton, Ohio, nos Estados Unidos, recebeu uma surpresa indesejada: brotos de maconha junto com o lanche. O incidente foi compartilhado em vídeo no TikTok e rapidamente viralizou, com mais de 1,6 milhão de visualizações. >