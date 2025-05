DOR

Mãe de Marília Mendonça comove ao falar da primeira vez em que Léo disse sentir saudades

O menino é fruto do relacionamento da artista com o cantor Murilo Huff e vive sob os cuidados do pai e da avó materna.

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2025 às 09:09

Marília Mendonça e Léo Crédito: Reprodução

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, emocionou os fãs ao relembrar a primeira vez em que ouviu o neto Léo, de 5 anos, dizer que estava com saudade da mãe. O menino é fruto do relacionamento da artista com o cantor Murilo Huff e vive sob os cuidados do pai e da avó materna.>

"Ele estava com tanta saudade, que disse: ‘Vó, eu estou com saudade da minha mãe’. É a primeira vez que ele falou", contou Ruth, de 55 anos. "E eu: ‘Sério? Eu também estou com muita saudade dela, você sabia que ela era minha filha? Ela deixou uma mãe pra você, que sou eu, e um filho pra mim, você. Então vamos abraçar, que aí a gente mata a saudade dela?’ Aí ele vem, me abraça e esquece", contou em entrevista ao podcast de Natália Figueiredo.>

Segundo ela, embora tenha sido a primeira vez que o garoto falou diretamente sobre o assunto, seu ex-genro já havia mencionado que o filho relatava ter saudade da mãe. >

Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente de avião no interior de Minas Gerais. >