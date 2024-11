FAMOSOS

Casa onde Marília Mendonça viveu segue com mesma decoração: 'Vai continuar do jeitinho que está'

Mãe da cantora contou que não quis desfazer o que a filha construiu

Três anos depois da morte de Marília Mendonça, o quarto da cantora na casa da mãe, Dona Ruth, segue praticamente do mesmo jeitinho que ela deixou. A cantora morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais.

Dona Ruth abriu as portas da casa onde viveu com a filha, em Goiânia, durante entrevista para a Record. O que mais impressiona é que a decoração está praticamente igual à que a filha deixou. "Foi esse cantinho aqui que eu escolhi pra deixar todas essas coisinhas dela. Troquei alguns cantinhos aqui, mas era a casa em que ela morava comigo, que sempre morou. E vai continuar do jeitinho que tá", disse a mãe da cantora.