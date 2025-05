GOSTOU?

Filho de Dani Calabresa terá nome de personagem da Disney

Internautas se divertiram tentando adivinhar

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2025 às 07:57

Dani Calabresa Crédito: Reprodução

A humorista Dani Calabresa, 43 anos, anunciou o nome de seu primeiro filho com o publicitário Richard Neuman: Bernardo. A escolha, segundo ela, foi inspirada no personagem do clássico da Disney Bernardo e Bianca (1977).>

Em clima descontraído, Dani publicou no Instagram um vídeo ao lado do cachorro de estimação, Pingo, em que dava pistas sobre o nome. “Vamos dar uma dica. É um bicho bem lindo, bem fofinho. Tem a ver com Disney. Tem a ver com boina”, disse a artista.>

Nos comentários, fãs rapidamente ligaram os indícios ao ratinho Bernardo, protagonista do filme ao lado da ratinha Bianca. Conhecido por sua boina vermelha, o personagem virou aposta certeira entre os seguidores.>

Mais tarde, já na noite de sábado (10), Dani e Richard confirmaram a escolha com outro vídeo, brincando com outros possíveis personagens, como Pato Donald e Woody, antes de revelar o verdadeiro nome. “Foi muito divertido ver as apostas de vocês. Acertaram!”, comentou a humorista.>