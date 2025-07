NOVELA DAS 6

Quando Candinho reencontrará o filho desaparecido em 'Êta Mundo Melhor!'?

Nos próximos capítulos da novela, protagonista cruza caminho com o filho desaparecido sem saber

Prepare os lencinhos! Os próximos capítulos de Êta Mundo Melhor! prometem mexer com o coração do público. Em cenas previstas para irem ao ar na próxima sexta-feira (11), Candinho (Sérgio Guizé) viverá um dos momentos mais comoventes da trama ao reencontrar seu filho desaparecido, sem saber que se trata de seu herdeiro. >

Após tantas perdas dolorosas, como Filomena, Anastácia e Maria, o caipira ainda tenta superar a dor do sumiço do filho, sequestrado quando ainda era bebê. Mas o destino reserva uma reviravolta: o menino, agora com cerca de seis anos, reaparece usando o nome de Samir (Davi Malizia).>