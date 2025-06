CÂNCER

Isabel Veloso diz que tratamento atual é sua última chance de cura: 'Cheguei a me declarar morta'

Influenciadora segue em remissão, mas ainda convive com nódulos

A influenciadora Isabel Veloso, de 20 anos, compartilhou um relato sincero com os seguidores ao comentar seu atual estágio no tratamento contra o câncer. Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, Isabel está em remissão, mas afirma que a doença ainda não foi vencida. >