SUSTO

Ana Furtado quebra duas costelas após cair de cavalo: 'Difícil até respirar'

Apresentadora está em repouso absoluto e agradeceu o apoio dos fãs durante a recuperação

“Depois que eu caí do cavalo, eu quebrei duas costelas. Está difícil me recuperar porque dói muito. Dói respirar. Só de falar já dói. Dói espirrar, tossir é muito ruim também”, relatou.>

Ana pratica hipismo há anos e costuma compartilhar os momentos com o esporte nas redes. Desta vez, no entanto, ela precisou interromper a rotina por orientação médica. “Qualquer coisa que eu faça que expanda essas costelas, elas doem muito. Então tem que ficar bem quietinha e é o que eu estou fazendo. Estou me recuperando super bem e é essa notícia que eu quero dar para vocês”, afirmou.>