Série revelará bastidores do crime que matou ator Rafael Miguel e seus pais

Imagens inéditas do julgamento que condenou Paulo Cupertino a 98 anos de prisão estarão na obra

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2025 às 14:47

Rafael Miguel foi assassinado pelo sogro, Paulo Cupertino Crédito: Reprodução

A história do assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, vai ser contada em uma série documental da plataforma Max. Intitulada 'O Assassinato de Rafael Miguel', a produção estreia no dia 30 de junho e contará com imagens inéditas do julgamento que condenou o réu Paulo Cupertino.>

O crime aconteceu em junho de 2019, após Cupertino desaprovar o romance do ator com sua filha, Isabela Tibcherani. Na época, Rafael e os pais foram até a casa da jovem para conversar com a família, mas foram surpreendidos a tiros pelo suspeito.>

A série será dividida em três episódios. Entre os destaques está o depoimento de Isabela, que presenciou os assassinatos e rompeu com o pai após o crime. A produção também aborda os bastidores das investigações e os dois julgamentos do caso.>

Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão por triplo homicídio em 30 de maio de 2025. Ele foi considerado culpado pelo júri popular, mas manteve a versão de que é inocente e que não conhecia as vítimas.>