CÁRCERE PRIVADO

Filha de Cupertino diz que ficou oito meses presa dentro de casa pelo pai: 'Sem contato, celular, convívio'

A filha de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais em 2019, contou que foi vítima de cárcere privado pelo próprio pai durante oito meses. No depoimento durante julgamento do assassinato, na semana passada, Isabela Tibcherani relatou que foi presa dentro de casa após o pai descobrir o relacionamento com o artista. As declarações foram obtidas pelo g1 São Paulo.

"Foram muitos disparos. Eu agachei no chão. Com as mãos no ouvido, gritava muito. Falava: 'Não, não, não' (...) E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia (...), que estava perto do carro, e o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua (...) Eles não tiveram tempo de muita coisa", acrescenta.