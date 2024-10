ASSASSINATO DO ATOR DE CHIQUITITAS

Paulo Cupertino demite advogado de defesa e Justiça suspende julgamento

Empresário é julgado pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais; novo júri será marcado

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 20:53

Cupertino em julgamento hoje Crédito: G1 São Paulo

O julgamento de Paulo Cupertino, que começou na tarde desta quinta-feira (10), foi anulado pela Justiça de São Paulo no início da noite, após o réu demitir o seu próprio advogado de defesa. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça (TJ) ao g1.

Um novo júri será marcado pelo juiz responsável pelo caso para julgar o empresário e os dois amigos dele no processo que apura os assassinatos do ex -Chiquititas Rafael Miguel e dos pais do ator em 9 de junho de 2019 na capital paulista. A sessão popular ainda não tem data.

Segundo o Ministério Público (MP), Cupertino matou com 13 tiros Rafael Miguel, de 22 anos, João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Silva Miguel, 50. De acordo com a acusação, o empresário cometeu o crime por ciúmes por não aceitar o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o ator. Ela tinha 18 anos à época.

Paulo Cupertino é acusado por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e responde ao crime preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O Crime

O crime aconteceu em 9 de junho de 2019. Cupertino conseguiu escapar das autoridades por três anos, sendo capturado somente em maio de 2022 em um apartamento na Zona Sul de São Paulo.

Os pais do ator, João Alcisio Miguel e Miriam Selma da Silva foram assassinados em frente à casa de Cupertino. O ator também foi morto. A perícia contabilizou ao menos treze disparos. Todos morreram no local.

Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Cupertino mantinha uma relação de posse com a filha, Isabela Tibecherani Matias e não aceitava que a jovem se relacionasse com o ex-ator da novela infantil.

Na época, Cupertino foi interrogado pela Justiça e optou por ficar em silêncio e não responder aos questionamentos da promotora.

O Julgamento

Além dele, o julgamento investiga outros dois réus: Eduardo Jose Machado, 45, e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora, 59. O MP os acusa de favorecimento porque, segundo a denúncia, ajudaram Cupertino a fugir e se esconder após assassinar Rafael e a família. Os dois respondem em liberdade.

Cinco anos após o crime, o julgamento de Cupertino havia começado por volta das 15h30 e foi anulado às 19h30 após o empresário desistir da defesa de seu advogado, Alexander Neves Lopes. O TJ não soube informar o motivo pelo qual o réu destituiu seu defensor.

Vanessa, que tem 44 anos e é ex-esposa de Cupertino, foi a primeira das 15 testemunhas a ser ouvida nesta tarde. Ela falou por cerca de 1h30 na presença do ex-marido, que permaneceu algemado.

Depois do depoimento dela, a filha de Cupertino Isabela iria falar. A estudante, porém, pediu para ser ouvida sem a presença do pai. Cupertino foi retirado do plenário e, após a filha dar a sua versão, decidiu demitir o seu advogado de defesa.

Os sete jurados que integraram o júri popular hoje terão de ser escolhidos novamente. Apesar de terem ocorrido dois depoimentos nesta tarde, todos os depoimentos das testemunhas terão de ser feitos novamente, em novo julgamento.