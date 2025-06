CRUZ, SAJ E MAIS

Salvador tem bate-volta para o São João a partir de R$ 99; veja opções

Entre os destinos, estão Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus

Larissa Almeida

Publicado em 6 de junho de 2025 às 05:00

São João em Cruz das Almas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cruz das Almas

Os destinos mais tradicionais do São João da Bahia costumam esgotar as possibilidades de hospedagem antes mesmo do mês de junho iniciar. É por isso que, como alternativa, os passeios na modalidade bate-volta se consolidaram como uma das principais apostas dos fãs do arrasta pé que deixam tudo para última hora ou que preferem a praticidade de curtir e poder voltar para casa. No caso das agências de turismo, essas pequenas viagens dão um gás a mais ao negócio, que oferta opções de cidades diversas a partir de R$ 99 por dia de festa. >

Neste ano, os empresários do ramo afirmam que a procura pelo bate-volta está menos aquecida por conta do feriado de Corpus Christi, que será emendado com o fim de semana e com o São João. Com tempo maior disponível, a maior busca dos clientes tem sido pelas excursões, que oferecem hospedagem, café da manhã e transporte para o local de festa. >

A preferência pelas excursões, no entanto, não chega a ser uma preocupação. Francisco Penet, proprietário da Axé Bahia Agência de Turismo, que oferece ambas as modalidades de viagem, diz que a contratação de passeios bate-volta está mais devagar, mas tem cliente interessado o tempo todo. Na agência que comanda, há passeios disponíveis para Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Serrinha e Berimbau. >

“Esse ano nós vamos ter um ônibus por dia para Cruz das Almas, sendo que no dia 23 serão três ônibus. A maior frota vai para lá porque é a cidade mais procurada, justamente pela tradição que tem no São João. Além de ser mais perto, o preço do bate-volta é menor”, pontua. >

Pela Axé Bahia Agência de Turismo, o custo do bate-volta de Salvador para Cruz das Almas é de R$ 99 no Pix e R$ 110 no cartão. O passeio oferece ônibus com ar-condicionado, frigobar, wi-fi e tomadas para carregar celular. Os pontos de partida são o Shopping da Bahia e o Jardim dos Namorados, ambos em Salvador, com saída às 16h15 e 16h45, respectivamente. >

Na Azevedo Turismo, as opções de passeio para Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Berimbau e Serrinha custam a partir de R$ 100. O destino mais em conta é Berimbau, enquanto viagens para Serrinha e Santo Antônio de Jesus têm vagas a partir de R$ 130. >

Segundo Felipe Azevedo, dono do negócio, o transporte é totalmente equipado e o tipo de passeio atrai um público majoritariamente feminino. Ele estima que 70% das pessoas que contratam o bate-volta são mulheres, seguido de casais na faixa etária de 20 e 35 anos. Essas pessoas contam com algumas garantias de conforto e segurança no ônibus. >

“O passeio inclui o transporte de ida e volta em ônibus confortáveis com ar-condicionado, banheiro e água mineral. Ainda contamos com coordenador de grupo para fazer o check-in e acompanhar até o evento, além do seguro-viagem”, ressalta Felipe. >

A técnica de enfermagem Vivian Bittencourt, 31 anos, vai pela primeira vez para o São João de Cruz das Almas e escolheu a Azevedo Turismo para o bate-volta. Ela conta que está com expectativa elevada para a experiência. “Sempre tive vontade de conhecer Cruz das Almas. Por amar São João, já tinha ouvido falar que lá é maravilhoso e esse ano vi que a maioria das atrações são cantores que gosto muito”, fala. >

“Vi que algumas agências de viagem estavam oferecendo o bate-volta e achei maravilhoso, pois iremos viajar com pessoas com o mesmo objetivo de se divertir e, assim, criar novas amizades. Há também a facilidade de ir e voltar com a mesma empresa e não se preocupar tanto com o roteiro, já que eles pegam no lugar específico e nos deixa no nosso destino”, completa Vivian. >

Veja opções de bate-volta para o São João:

Cruz das Almas

1) Axé Bahia Agência de Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 99 no Pix (R$ 110 no cartão) >

Saída: Salvador >

2) Azevedo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 120 à vista >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

3) Elitur Eventos >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 120 à vista (R$ 140 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

4) Anselmo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 120 à vista (R$ 140 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

5) Larissa Phasseios >

Dias: 21, 22 e 23 de junho >

Preço: R$ 109 à vista >

Saídas: Salvador e Simões Filho >

Berimbau

1) Axé Bahia Agência de Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 99 no Pix (R$ 110 no cartão) >

Saída: Salvador, Simões Filho Camaçari, Dias D’Ávila e Candeias >

2) Azevedo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 100 à vista >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

3) Elitur Eventos >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 100 à vista (R$ 120 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

4) Anselmo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 100 à vista (R$ 120 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

5) Larissa Phasseios >

Dias: 21, 22 e 23 de junho >

Preço: R$ 99 à vista >

Saídas: Salvador e Simões Filho >

Santo Antônio de Jesus

1) Axé Bahia Agência de Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130,50 no Pix (R$ 145 no cartão) >

Saída: Salvador >

2) Azevedo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130 à vista >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

3) Elitur Eventos >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130 à vista (R$ 150 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

4) Anselmo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130 à vista (R$ 150 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

5) Larissa Phasseios >

Dias: 21, 22 e 23 de junho >

Preço: R$ 119 à vista >

Saídas: Salvador e Simões Filho >

Serrinha

1) Axé Bahia Agência de Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130,50 no Pix (R$ 145 no cartão) >

Saída: Salvador, Dias D’Ávila, Simões Filho, Candeias e Camaçari >

2) Azevedo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130 à vista >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

3) Elitur Eventos >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130 à vista (R$ 150 no cartão) >

Saídas: Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Candeias >

4) Anselmo Turismo >

Dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de junho >

Preço: R$ 130 à vista (R$ 150 no cartão) >