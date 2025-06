SAÚDE

São João: quem tem doença renal crônica pode consumir comidas típicas?

Sinônimo de fartura, festa junina pode causar preocupação a quem convive com a doença

Wendel de Novais

Publicado em 12 de junho de 2025 às 12:23

Saiba cuidados importantes com comidas típicas Crédito: Freepik

Quando chega o mês de junho, a Bahia se transforma: as ruas ganham bandeirolas, as famílias se reúnem e, claro, as mesas ficam repletas de delícias típicas do São João. Milho, canjica, amendoim, bolos e pamonhas fazem parte da tradição e da memória afetiva dos baianos. Mas quem convive com a doença renal crônica (DRC) precisa estar atento. Afinal, será que dá pra aproveitar a fartura da festa junina sem prejudicar a saúde dos rins? >

A resposta é ‘sim’, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia — Regional Bahia (SBN-BA), com as ressalvas de que o consumo deve ser moderado e de que alguns ajustes no cardápio são necessários. A entidade reforça a importância de orientar pacientes renais sobre os riscos e os cuidados necessários durante esse período.>

“O São João é uma das maiores manifestações culturais da Bahia e do Nordeste, e quem tem doença renal crônica não precisa abrir mão de participar”, garante a médica nefrologista Dra. Ana Flávia Moura, presidente da SBN-BA. “É essencial, porém, fazer escolhas conscientes, para não sobrecarregar os rins”, ressalva.>

O alerta está relacionado ao fato de que muitos dos alimentos tradicionais dessa época são ricos em potássio, fósforo e sódio — três elementos que podem se acumular no organismo quando os rins não funcionam bem. O excesso de potássio, por exemplo, pode provocar hiperpotassemia, uma condição grave que pode causar arritmias e até risco cardíaco. O sódio, por sua vez, contribui para a retenção de líquidos, inchaços e aumento da pressão arterial, além de sobrecarregar ainda mais os rins.>

“O nosso papel como profissionais de saúde não é proibir, e sim informar e orientar”, destaca Ana Flávia. “Quando o paciente entende como esses alimentos impactam o equilíbrio do organismo, ele consegue fazer escolhas mais conscientes, participar da festa e socializar sem abrir mão da própria saúde.”>

O que pode? E o que deve ser evitado?>

* Milho verde cozido: pode ser consumido, desde que em pequenas porções, considerando que é rico em potássio;>

* Canjica: uma opção possível, se preparada com menos açúcar, sem leite condensado e com cuidado na quantidade de coco;>

* Bolos e doces à base de amendoim, milho e coco: merecem atenção redobrada, especialmente pelo teor de fósforo e potássio;>

* Laticínios, embutidos e carnes salgadas, como queijo coalho, carne de sol e linguiça: devem ser evitados, pois são ricos em sódio e fósforo;>

* Licores e bebidas alcoólicas: precisa de cuidado no consumo, especialmente para quem já tem restrições hídricas.>

Veja dicas da SBN-BA para curtir o São João preservando a saúde renal>

* Prefira alimentos feitos em casa, com controle do sal e dos ingredientes;>

* Dê prioridade às preparações simples, como milho cozido, tapioca e bolos com menos açúcar e gordura;>

* Evite alimentos ultraprocessados, carnes salgadas, conservas e embutidos;>

* Controle a quantidade de alimentos ricos em potássio, como milho, banana e amendoim;>

* Siga rigorosamente as orientações do nefrologista e do nutricionista que acompanham seu tratamento;>

* Controle o consumo de líquidos, principalmente se estiver em diálise.>