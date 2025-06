INSEGURANÇA

Tiros e morte na madrugada: homem é executado na entrada da Lapa

Crime acontece em meio a intensos confrontos entre facções no Centro

Em um cenário crescente de guerra no Centro entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (CV), um homem foi executado com dezenas de tiros no bairro do Tororó, na madrugada deste sábado (14). A vítima ainda não foi identificada. >