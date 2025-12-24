ALÍVIO?

Vitória pode fazer em 2026 até 13 jogos a menos que neste ano

Leão disputará quatro competições na próxima temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:01

De contrato renovado com Jair Ventura, Vitória pode entrar em campo até 68 vezes em 2026 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em uma temporada para se esquecer, o Vitória encerrou 2025 passando na recuperação, já que conquistou a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro apenas na última rodada da competição nacional. Terminando em 15º, a posição não permitiu que o Leão continuasse disputando a Copa Sul-Americana, o que diminuiu o calendário da equipe baiana, que poderá fazer até 13 jogos a menos que neste ano.

Além da Série A, o rubro-negro também disputará na próxima temporada o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Somando as quatro competições, o time tem a chance de disputar um máximo de 68 partidas – uma a mais em relação a 2025.

A temporada irá começar com o torneio estadual, no qual o Vitória é o atual vice-campeão. Com um elenco alternativo, que se apresenta nesta sexta-feira (26), a equipe comandada pelo auxiliar técnico Rodrigo Chagas dará o pontapé inicial no dia 10 de janeiro, às 16h, diante do Atlético de Alagoinhas, no Barradão. São nove rodadas garantidas pela primeira fase, que podem se somar aos duelos das semis e da final. Assim, se chegar mais uma vez à decisão, o Leão entrará em campo 11 vezes no Baianão. A previsão é que o campeonato acabe no dia 7 ou 8 de março.

Na Copa do Nordeste, a expectativa é de quebrar um tabu. Dono de quatro títulos, o rubro-negro não se classifica para a final desde 2010, quando foi o campeão ao bater o ABC. Se retornar à decisão da competição em 2026, o time faria 10 partidas pelo regional. A conta inclui as cinco rodadas da fase de grupos (entre os dias 25 de março e 29 de abril), jogos únicos pelas quartas (semana do dia 6 de maio) e ida e volta nas semis (20 e 27 de maio) e na final (3 e 7 de junho).

Na Copa do Brasil, o Vitória entrará na quinta fase - diferente de 2025. Com a mudança no calendário do futebol brasileiro, a competição aumentou de tamanho. No entanto, agora todos os 20 clubes que disputam a primeira divisão, incluindo aqueles que vão para a Libertadores, iniciam na quinta fase da competição, já com partidas de ida e volta. Caso o rubro-negro repita o desempenho de 2010, quando foi até as finais, faria um total de nove jogos. O mata-mata nacional irá do dia 18 de fevereiro até 6 de dezembro.

Por fim, há o Brasileirão e suas 38 rodadas garantidas, entre os dias 28 de janeiro e 2 de dezembro. A competição, inclusive, pode marcar a estreia de Jair Ventura na temporada. Desta forma, uma coisa é certa: o Vitória entrará em campo, ao menos, 54 vezes. As 68 partidas que o Leão pode disputar em 2026 estariam longe de quebrar o recorde pessoal do clube. Em 2010, o Rubro-negro disputou 90 confrontos, o maior número em uma só temporada até aqui.

Naquele ano, o rubro-negro chegou a três decisões e levantou dois troféus: do Baianão e do Nordestão. As duas competições, inclusive, tinham formatos diferentes do atual, com mais jogos - contribuindo para um calendário tão lotado. Na Copa do Brasil, o Leão também alcançou a disputa pelo título, mas ficou com o vice-campeonato ao perder para o Santos.

A temporada 2010 também teve vaga na Sul-Americana para o rubro-negro. Na época, não havia a fase de grupos, e o clube entrou direto na segunda etapa, já em mata-mata. Acabou sendo eliminado pelo Palmeiras após dois confrontos. Além disso, o Vitória também jogou as 38 rodadas do Brasileirão e encerrou o ano amargando o rebaixamento para a Série B.

Veja a agenda do Vitória em 2026:

Campeonato Baiano: mínimo de nove jogos; máximo de 11 jogos

Copa do Nordeste: mínimo de cinco jogos; máximo de 10 jogos

Copa do Brasil: mínimo de dois jogos; máximo de nove jogos