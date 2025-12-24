Acesse sua conta
Vitória pode fazer em 2026 até 13 jogos a menos que neste ano

Leão disputará quatro competições na próxima temporada: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:01

Jair Ventura comanda sua terceira partida à frente do Vitória diante do Vasco
De contrato renovado com Jair Ventura, Vitória pode entrar em campo até 68 vezes em 2026 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em uma temporada para se esquecer, o Vitória encerrou 2025 passando na recuperação, já que conquistou a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro apenas na última rodada da competição nacional. Terminando em 15º, a posição não permitiu que o Leão continuasse disputando a Copa Sul-Americana, o que diminuiu o calendário da equipe baiana, que poderá fazer até 13 jogos a menos que neste ano.

Além da Série A, o rubro-negro também disputará na próxima temporada o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Somando as quatro competições, o time tem a chance de disputar um máximo de 68 partidas – uma a mais em relação a 2025.

A temporada irá começar com o torneio estadual, no qual o Vitória é o atual vice-campeão. Com um elenco alternativo, que se apresenta nesta sexta-feira (26), a equipe comandada pelo auxiliar técnico Rodrigo Chagas dará o pontapé inicial no dia 10 de janeiro, às 16h, diante do Atlético de Alagoinhas, no Barradão. São nove rodadas garantidas pela primeira fase, que podem se somar aos duelos das semis e da final. Assim, se chegar mais uma vez à decisão, o Leão entrará em campo 11 vezes no Baianão. A previsão é que o campeonato acabe no dia 7 ou 8 de março.

Na Copa do Nordeste, a expectativa é de quebrar um tabu. Dono de quatro títulos, o rubro-negro não se classifica para a final desde 2010, quando foi o campeão ao bater o ABC. Se retornar à decisão da competição em 2026, o time faria 10 partidas pelo regional. A conta inclui as cinco rodadas da fase de grupos (entre os dias 25 de março e 29 de abril), jogos únicos pelas quartas (semana do dia 6 de maio) e ida e volta nas semis (20 e 27 de maio) e na final (3 e 7 de junho).

Na Copa do Brasil, o Vitória entrará na quinta fase - diferente de 2025. Com a mudança no calendário do futebol brasileiro, a competição aumentou de tamanho. No entanto, agora todos os 20 clubes que disputam a primeira divisão, incluindo aqueles que vão para a Libertadores, iniciam na quinta fase da competição, já com partidas de ida e volta. Caso o rubro-negro repita o desempenho de 2010, quando foi até as finais, faria um total de nove jogos. O mata-mata nacional irá do dia 18 de fevereiro até 6 de dezembro.

Veja a agenda do Vitória em 2026:

Campeonato Baiano: mínimo de nove jogos; máximo de 11 jogos

Copa do Nordeste: mínimo de cinco jogos; máximo de 10 jogos

Copa do Brasil: mínimo de dois jogos; máximo de nove jogos

Campeonato Brasileiro: 38 jogos

