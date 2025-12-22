Acesse sua conta
Vitória acerta contratação de volante destaque do Juventude; veja detalhes

Caíque Gonçalves atuou em 28 jogos na Série A em 2025, sendo 26 como titular da equipe gaúcha

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:59

Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026
Caíque Gonçalves é o novo reforço do Vitória para 2026 Crédito: Fernando Alves/EC Juventude

De olho no planejamento para a próxima temporada, o Vitória encaminhou a contratação do volante Caíque Gonçalves para 2026. Assim que os últimos detalhes forem acertados e o jogador assinar contrato com o clube rubro-negro, o vínculo será válido por duas temporadas. O volante – primeiro reforço do clube para o ano seguinte – chega a Salvador após o encerramento de contrato com Juventude, clube ao qual tinha contrato até o final deste ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

Em 2025, o jogador de 30 anos atuou em 28 jogos na temporada, sendo 26 como titular da equipe gaúcha. Todos os jogos foram realizados no Campeonato Brasileiro, competição onde se destacou defensivamente. Jogando como primeiro volante do time alviverde, o atleta foi o 6º com mais desarmes (66) e o 10º com mais duelos ganhos pelo chão (117) entre os volantes que jogaram na competição. 

Em contrapartida, a disciplina é um dos fatores que jogam contra Caíque. Na Série A, o volante foi o 6º atleta da posição com mais faltas cometidas na competição, com 55 infrações cometidas. O alto número de faltas acarretou em 10 cartões amarelos para o jogador, o que o tornou no 5º volante mais amarelado. O jogador não foi expulso. 

A contratação do jogador segue o perfil traçado pelo departamento de futebol do Leão de buscar atletas chamados de "guerreirinhos", como explicou o presidente do Vitória. “Características de time de guerreirinho. Time retroativo, que joga fechadinho por uma bola. Característica de Baralhas e de Lucas Halter”, afirmou Fábio Mota.

Natural de Guarulhos (SP), essa será a segunda vez que o atleta vai defender uma equipe do nordeste. Antes, defendeu as cores do Ceará em 2023, quando atuou por 40 partidas, com um gol e uma assistência, além de se tornar campeão da Copa do Nordeste. Caíque Gonçalves iniciou a carreira na Portuguesa, em 2015, onde encerrou seu vínculo em 2021. Desde o começo da carreira profissional, passou por equipes do interior de São Paulo (Ferroviária, Sertãozinho, Água Santa e Ituano) até chegar ao Juventude, clube que defendia desde 2024.

Na segunda metade de 2024, ano em que foi treinado por Jair Ventura, Caíque sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito. Apesar de ter se recuperado da contusão, o volante viu a oportunidade de se transferir para o Grêmio falhar após não passar nos exames médicos do Tricolor Gaúcho em julho deste ano.

