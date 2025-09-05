Acesse sua conta
Suárez se desculpa após cuspir em rival: 'Não é a imagem que quero passar'

Atacante uruguaio tem histórico extenso de confusões em campo

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 13:57

Luis Suárez cuspindo em adversário
Luis Suárez cuspindo em adversário Crédito: Reprodução

Conhecido pelas polêmicas dentro de campo, o atacante Luis Suárez, do Inter Miami, se envolveu em mais uma confusão no último domingo (31), durante a final da Copa das Ligas, contra o Seattle Sounders. O jogador uruguaio foi flagrado cuspindo em um membro da comissão técnica do time adversário.

Suárez foi às redes sociais na última quinta-feira (4) para pedir desculpas sobre o ocorrido. "Primeiro, quero felicitar o Seattle Sounders pela vitória. Mas, acima de tudo, peço desculpa pelo meu comportamento. Foi um momento de tensão e frustração, mas isso não justifica a minha reação. Cometi um erro e peço as minhas sinceras desculpas. Não é a imagem que quero passar à minha família, que sofre com os meus erros, e ao meu clube, que também não merece ser afetado por algo assim", escreveu.

A derrota para o Seattle Sounders por 3 a 0 no Lumen Field terminou com uma briga generalizada entre as duas equipes. Imagens mostram jogadores trocando socos, tapas e empurrões durante a confusão. Sergio Busquets, ídolo do Barcelona e um dos parceiros de Lionel Messi no clube norte-americano foi flagrado dando um soco em um adversário.

Luis Suárez tem um grande histórico de confusões em campo ao longo da carreira. A mais emblemática foi em 2014, quando mordeu o zagueiro Giorgio Chiellini em uma partida na Copa do Mundo do Brasil. Antes, ele já havia mordido outros dois adversários em campo.

