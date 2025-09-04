Acesse sua conta
Pelas Eliminatórias da Copa, Brasil joga bem e vence o Chile por 3x0 no Maracanã

Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães marcaram os gols da vitória verde e amarela

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 23:28

João Pedro e Estêvão comemoram o gol da Seleção Brasileira
João Pedro e Estêvão comemoram o gol da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/ CBF

Pela penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, o Brasil enfrentou o Chile no Maracanã e fez o dever de casa com autoridade. Diante de uma torcida empolgada nas arquibancadas, vitória tranquila por 3x0 na noite desta quinta-feira (4), gols marcados por Estêvão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti chegou aos 28 pontos, na segunda colocação da tabela. A Argentina lidera, com 38. Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai também já carimbaram o passaporte para o Mundial do próximo ano, que será disputado nos EUA, México e Canadá. Na última rodada do torneio, a equipe canarinho encara a Bolívia na próxima terça-feira (9), fora de casa. 

O JOGO

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira entrou em campo no Maracanã com a energia lá em cima. Antes da bola rolar, a torcida teve o prazer de ver um show especial de Ivete Sangalo.

Quando o árbitro autorizou o início da partida, o que se viu foi uma equipe com vontade de atacar, pressionando a saída de bola adversária. Apesar da vontade, a equipe verde e amarela encontrou dificuldades de furar o bloqueio motado pelos chilenos.

A insistência só foi dar resultado aos 37 minutos. O atacante João Pedro deu passe para Douglas Santos, que avançou pela esquerda e deixou Raphinha com bom espaço para finalizar. Na sobra, Estêvão, em cima da linha, mandou uma meia bicicleta para abrir o placar e decretar o resultado da etapa inicial.

Na volta da chuveirada, tudo continuou da mesma forma. Ancelotti esperou alguns minutos para promover mudanças. Em uma delas, acertou em cheio. Pouco mais de 40 segundos após entrar em campo, Paquetá aproveitou o cruzamento de Luiz Henrique e, de cabeça, fez o segundo aos 26 do 2º tempo. Quatro minutos depois, após erro na saída de bola rival, Luiz Henrique tentou e Bruno Guimarães, já em cima da linha, empurrou para a rede e decretou o placar final em 3x0.

FICHA TÉCNICA: BRASIL 3x0 CHILE - 17ª RODADA DAS ELIMINATÓRIAS DA AMÉRICA DO SUL

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos), Bruno Guimarães e Raphinha (Richarlison); Estêvão (Luiz Henrique), João Pedro (Kaio Jorge) e Gabriel Martinelli (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti

Chile: Vigouroux; Iván Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton (Gonzalo Tapia). Técnico: Nicolás Córdova 

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Gols: Estêvão, aos 37 do 1º tempo; Lucas Paquetá, aos 26, e Bruno Guimarães, aos 30 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Casemiro (Brasil); Maripán (Chile)

Público: 57.326 pagantes

Renda: R$ 9.333.800,00

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela), auxiliado por Lubin Torrealba e Alberto Ponte (trio da Venezuela)

