ADEUS AO SONHO DO TÍTULO

Messi e Suárez passam em branco, e Inter Miami é eliminado da Concachampions

Equipe perdeu por 3x1 para o Vancouver Whitecaps na semifinal do torneio continental

O Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, está eliminado da Copa dos Campeões da Concacaf. A equipe americana perdeu por 3x1 para os canadenses do Vancouver Whitecaps, nessa quarta-feira (30) na semifinal do torneio e deu adeus ao sonho do título continental.>