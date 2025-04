LEÃO DE VOLTA

Após folga, Vitória se reapresenta no Barradão de olho no Ceará

Confronto contra os cearenses ocorre neste sábado (3), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 19:00

Vitória se reapresentou nesta quarta-feira (30) Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o empate com o Grêmio dentro do Barradão, o Vitória concedeu dois dias de folga para o elenco na primeira semana livre da temporada. Nesta quarta-feira (30), os jogadores rubro-negros se reapresentaram no Barradão para iniciar a preparação visando o confronto contra o Ceará, no próximo sábado (3). Válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo se inicia às 18h30 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.>

Os jogadores do Leão se apresentaram às 15h. Em seguida, se encaminharam para a academia do clube, onde trabalharam força e potência antes de aquecer no campo de treinamento. O técnico Thiago Carpini já conta com os retornos de jogadores que passaram recentemente pelo departamento médico, como o goleiro Gabriel e o meia Wellington Rato.>

Em contrapartida, o volante Willian Oliveira continua em recuperação de lesão no joelho e a tendência é de que o jogador novamente não seja relacionado. Além de Willian, o atacante Carlos Eduardo realizou tratamento de lesão na posterior. Ainda sem estrear com a camisa rubro-negra, o centroavante Renato Kayzer cumpriu mais uma etapa da transição. Segundo o Vitória, o atleta apresenta boa evolução. >

As recuperações acontecem em um período onde o clube tem cinco dias entre jogos pela primeira vez na temporada. No entanto, além do esvaziamento do DM, o comandante acredita que o tempo é essencial para consertar os erros cometidos nas últimas exibições.>