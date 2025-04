SEMIFINAIS

Barcelona empata com a Inter de Milão na Champions; veja os melhores momentos

Clube italiano abriu dois gols de vantagem no início da partida, mas viu catalães empatarem



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 30 de abril de 2025 às 19:26

Barcelona empatou com a Inter de Milão por 3x3 Crédito: Divulgação/Barcelona

A Inter de Milão demonstrou nesta quarta-feira que o Barcelona não é nenhum 'bicho papão'. Com a prometida coragem bradada por Simone Inzaghi, a equipe italiana encarou os fortes rivais de igual para igual na Espanha, esteve em vantagem no placar por 2 a 0 e 3 a 2 e poderia ter voltado para casa com uma vitória gigante - teve um gol anulado. No fim, se satisfez com um grande empate por 3 a 3 em jogo de belos gols e emoção do início ao fim pela ida das semifinais da Liga dos Campeões.>

Na próxima terça-feira, as equipes se reencontram no Giuseppe Meazza, em Milão, em promessa de novo jogo empolgante. Nesta quarta, o primeiro tempo foi espetacular, com quatro lindos gols, sendo três pinturas, e um futebol digno de semifinal de Liga dos Campeões. Na etapa final, com enorme equilíbrio e não menos vibrante, a Inter voltou a abrir frente com Dumfries, destaque da partida, mas Raphinha também anotou belo gol - creditado contra de Sommer -, e fechou o placar.>

Antes de a bola rolar, Inzaghi prometeu uma postura diferente da Inter de Milão após três derrotas seguidas - perdeu o título da Copa da Itália e a liderança do Italiano. O treinador foi enfático ao dizer que seus comandados respeitariam, mas não teriam medo do Barcelona. E bastou um minuto para os italianos mostrarem coragem e abrirem vantagem. Dumfries cruzou e Thuram fez um golaço de letra.>

O Barcelona, surpreendido no primeiro ataque da partida, ainda tinha preocupação com seu jovem astro, Lamine Yamal, que acusou dores na coxa ainda no aquecimento. Os primeiros passos da estrela eram de apreensão, mas demonstração de que tudo não passou de um susto. Era corria normalmente e até pedia apoio da torcida após jogadas ofensivas. Reclamou até de um pênalti em dividida normal.>

Mesmo com um problema clínico, as principais jogadas do Barcelona nos minutos iniciais eram pela direita, com Lamine Yamal em disputa complicada pela dupla marcação de Dimarco e Bastoni. Raphinha pouco aparecia, assim como Ferran Torres, na vaga do machucado Lewandowski.>

Dono de um dos mais poderosos ataques da Europa, o Barcelona não conseguiu produzir diante de uma das defesas mais contundentes do continente e, por consequência, da atual edição da Liga dos Campeões. O goleiro Sommer limitava-se a orientar seus defensores.>

Em vantagem, a Inter se defendia com maestria, até com o artilheiro Lautaro Martínez, e era mortal quando passava do meio de campo. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, foi a vez de Dumfries assinar uma pintura na Espanha. Em belo voleio, o dono da assistência do primeiro gol anotou o segundo da partida. Entrando os nerazzurri celebravam, os catalães se calaram nas arquibancadas, com semblantes de incredulidade.>

O Barcelona estava à lona como há tempos não se via. Mas não nocauteado. E coube a uma jogada individual mudar o astral do combate. Yamal se livrou de dois marcadores e mandou sem chances para Sommer, diminuindo o placar e pedindo para a torcida soltar a voz e empurrar o time ao empate e à virada.>

O garoto começou a travar batalha particular com Sommer, que trabalhou bem para cortar três cruzamentos perigosos de Yamal, dois por baixo e um no alto. O goleiro ainda apareceu bem na batida colocada de Dani Olmo. Aos poucos, o Barcelona crescia e assumiu as rédeas da partida. E não demorou a empatar após pressão gigantesca. Aos 37, Raphinha escorou de cabeça e Ferran Torres apareceu na pequena área para bater de chapa e deixar tudo igual.>

As equipes foram aos vestiários com sentimentos opostos. A Inter abalada por permitir reação gigante do Barcelona e sem esconder a preocupação com Lautaro Martínez, mancando muito, enquanto os catalães eram só confiança na virada após sair do buraco em imponente demonstração de força.>

O atacante argentino não voltou na equipe italiana e é dúvida para o jogo de volta, daqui seis dias. Ficou na reserva acompanhando os companheiros na ingrata missão de frear a euforia catalã. Viu o lateral Dimarco quase recolocar a Inter em vantagem no placar.>

O Barcelona demorou a se encontrar na fase e voltou a ficar em desvantagem. Cobrança de escanteio de Çalhanoglu para a área e Dumfries subiu alto para recolocar a Inter no comando do placar, de cabeça. Os catalães fizeram o 3 a 3 de imediato. O quarto golaço da tarde foi de Raphinha, em bomba de fora da área que bateu na trave e nas costas de Sommer antes de entrar. A Uefa deu gol contra do goleiro.>