CONHEÇA

Coincidência macabra? Morte de Giorgio Armani é associada a ‘maldição’ famosa no futebol

Superstição que liga gols a morte começou em 2011

Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:04

Aaron Ramsey e Giorgio Armani Crédito: Shutterstock

A morte de Giorgio Armani, anunciada na quinta-feira (4), fez torcedores voltarem a falar sobre a chamada "maldição de Aaron Ramsey". O estilista italiano morreu poucos dias depois de o meio-campista galês, atualmente no Pumas, marcar seu primeiro gol do ano em partida da Liga MX contra o Atlas, no último fim de semana.

Apesar de ter sido um jogador mais conhecido pela consistência do que pelos gols, Ramsey já foi associado em diversas ocasiões a mortes de figuras públicas que aconteceram logo após seus raros acertos nas redes. Nas redes sociais, internautas retomaram a teoria conspiratória: "Descanse em paz, Giorgio Armani. Você foi vítima da maldição de Aaron Ramsey em 2025", escreveu um usuário no X. Outro acrescentou: "Lembram-se da maldição? O galês marcou no dia 31 de agosto e hoje o lendário estilista faleceu".

Morre aos 91 anos Giorgio Armani 1 de 6

Histórico da superstição

A ideia ganhou força em 2011, quando a morte de Osama bin Laden ocorreu um dia após um gol de Ramsey pelo Arsenal. No mesmo ano, Steve Jobs morreu dias depois de outro gol do jogador, e o ditador líbio Muammar Kadafi foi capturado e morto logo após mais uma de suas partidas decisivas.

Outros nomes associados à suposta maldição incluem Whitney Houston, Nelson Mandela, David Bowie, Alan Rickman, Keith Flint e até Eric Bristow, campeão de dardos, que sofreu um ataque cardíaco horas depois de Ramsey marcar contra o CSKA Moscou em 2018.

O que diz Ramsey