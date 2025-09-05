Acesse sua conta
Coincidência macabra? Morte de Giorgio Armani é associada a ‘maldição’ famosa no futebol

Superstição que liga gols a morte começou em 2011

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:04

Aaron Ramsey e Giorgio Armani
Aaron Ramsey e Giorgio Armani Crédito: Shutterstock

A morte de Giorgio Armani, anunciada na quinta-feira (4), fez torcedores voltarem a falar sobre a chamada "maldição de Aaron Ramsey". O estilista italiano morreu poucos dias depois de o meio-campista galês, atualmente no Pumas, marcar seu primeiro gol do ano em partida da Liga MX contra o Atlas, no último fim de semana.

Apesar de ter sido um jogador mais conhecido pela consistência do que pelos gols, Ramsey já foi associado em diversas ocasiões a mortes de figuras públicas que aconteceram logo após seus raros acertos nas redes. Nas redes sociais, internautas retomaram a teoria conspiratória: "Descanse em paz, Giorgio Armani. Você foi vítima da maldição de Aaron Ramsey em 2025", escreveu um usuário no X. Outro acrescentou: "Lembram-se da maldição? O galês marcou no dia 31 de agosto e hoje o lendário estilista faleceu".

Morre aos 91 anos Giorgio Armani

Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
Giorgio Armani por Shutterstock
1 de 6
Giorgio Armani por Shutterstock

Histórico da superstição

A ideia ganhou força em 2011, quando a morte de Osama bin Laden ocorreu um dia após um gol de Ramsey pelo Arsenal. No mesmo ano, Steve Jobs morreu dias depois de outro gol do jogador, e o ditador líbio Muammar Kadafi foi capturado e morto logo após mais uma de suas partidas decisivas.

Outros nomes associados à suposta maldição incluem Whitney Houston, Nelson Mandela, David Bowie, Alan Rickman, Keith Flint e até Eric Bristow, campeão de dardos, que sofreu um ataque cardíaco horas depois de Ramsey marcar contra o CSKA Moscou em 2018.

O que diz Ramsey

O próprio galês já comentou sobre a teoria. Em 2025, disse à revista Sport que considera a ideia absurda: "O boato mais ridículo que já ouvi é que as pessoas morrem depois que eu marco. Houve muitas ocasiões em que marquei e alguém morreu". Em tom de brincadeira, ele acrescentou: "Embora eu tenha eliminado alguns bandidos!", numa referência às mortes de Bin Laden e Kadafi.

