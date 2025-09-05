Coincidência macabra? Morte de Giorgio Armani é associada a ‘maldição’ famosa no futebol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:04
A morte de Giorgio Armani, anunciada na quinta-feira (4), fez torcedores voltarem a falar sobre a chamada "maldição de Aaron Ramsey". O estilista italiano morreu poucos dias depois de o meio-campista galês, atualmente no Pumas, marcar seu primeiro gol do ano em partida da Liga MX contra o Atlas, no último fim de semana.
Apesar de ter sido um jogador mais conhecido pela consistência do que pelos gols, Ramsey já foi associado em diversas ocasiões a mortes de figuras públicas que aconteceram logo após seus raros acertos nas redes. Nas redes sociais, internautas retomaram a teoria conspiratória: "Descanse em paz, Giorgio Armani. Você foi vítima da maldição de Aaron Ramsey em 2025", escreveu um usuário no X. Outro acrescentou: "Lembram-se da maldição? O galês marcou no dia 31 de agosto e hoje o lendário estilista faleceu".
Morre aos 91 anos Giorgio Armani
Histórico da superstição
A ideia ganhou força em 2011, quando a morte de Osama bin Laden ocorreu um dia após um gol de Ramsey pelo Arsenal. No mesmo ano, Steve Jobs morreu dias depois de outro gol do jogador, e o ditador líbio Muammar Kadafi foi capturado e morto logo após mais uma de suas partidas decisivas.
Outros nomes associados à suposta maldição incluem Whitney Houston, Nelson Mandela, David Bowie, Alan Rickman, Keith Flint e até Eric Bristow, campeão de dardos, que sofreu um ataque cardíaco horas depois de Ramsey marcar contra o CSKA Moscou em 2018.
O que diz Ramsey
O próprio galês já comentou sobre a teoria. Em 2025, disse à revista Sport que considera a ideia absurda: "O boato mais ridículo que já ouvi é que as pessoas morrem depois que eu marco. Houve muitas ocasiões em que marquei e alguém morreu". Em tom de brincadeira, ele acrescentou: "Embora eu tenha eliminado alguns bandidos!", numa referência às mortes de Bin Laden e Kadafi.