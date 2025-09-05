Acesse sua conta
Raphinha denuncia caso de discriminação contra seu filho na Disney: 'Esquilo nojento'

Atacante e esposa compartilharam nas redes sociais o episódio envolvendo seu filho de 2 anos, que teria sido ignorado por funcionário fantasiado no parque

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 20:00

Nathalia, Gael e Raphinha
Nathalia, Gael e Raphinha Crédito: Reprodução

Raphinha, atacante do Barcelona e da seleção brasileira, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (5) para relatar um episódio de tratamento desigual envolvendo seu filho Gael, de 2 anos, durante uma visita à Disneyland Paris. Segundo o jogador, Gael foi ignorado por um funcionário fantasiado como um dos esquilos Tiko e Teko, enquanto outras crianças receberam atenção e abraços.

O incidente ocorreu na presença da esposa do atleta, Nathalia Belloli, que também compartilhou a experiência e reforçou a narrativa de tratamento desigual. “Seus funcionários são uma desgraça. Você não deveria tratar pessoas desse jeito, especialmente crianças. Vocês deveriam fazer crianças felizes, não desprezá-las. Eu prefiro dizer que foi desprezo do que outra coisa”, escreveu Raphinha em uma série de postagens no Instagram.

Entendo o cansaço dos funcionários nessa função, mas porque todas as crianças brancas foram acolhidas e o meu filho não? Ele só queria um abraço e um oi. Para sorte de vocês, ele não entende”, completou.

Em outro vídeo compartilhado pela esposa, é possível ver o momento em que o funcionário, vestido como o esquilo, segura as mãos de outras crianças, mas evita qualquer contato com Gael. O atacante comentou o vídeo: “Esquilo nojento. Isso não se faz com uma criança. Se eu for na Disney, jornal do dia seguinte já pode informar que vou pegar esse esquilo vagabundo.”

Raphinha comentando em publicação da espoda Crédito: Reprodução

Raphinha não estava presente no momento do ocorrido pois está no Brasil defendendo a Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na última quinta-feira (4), ele foi titular com a camisa 10 na vitória por 3 a 0 contra o Chile, no Maracanã. Antes de se reunir novamente com a família, o atacante ainda tem compromisso com a Seleção no próximo dia 9, contra a Bolívia, em El Alto, na última rodada das Eliminatórias.

