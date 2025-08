BOXE NACIONAL

Baiano Hebert Conceição encara Yamaguchi Falcão por cinturão brasileiro no Spaten Fight Night 2

Campeão olímpico, Hebert enfrentará o irmão de seu último rival no evento marcado para 27 de setembro, em São Paulo

O card do Spaten Fight Night 2, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, foi oficialmente fechado e terá como destaque o confronto entre o baiano Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. Os dois nomes de peso do boxe brasileiro disputarão o cinturão nacional da categoria peso médio (74 kg), em uma luta profissional de 10 rounds, sob regulamentação do Conselho Nacional de Boxe. >

MMA também integra o evento

Além do boxe, o Spaten Fight Night 2 contará com a presença do MMA. Em luta válida pela unificação dos cinturões da categoria peso leve (70 kg), o campeão do Shooto Brasil, Thiago Manchinha, enfrentará Wanderson Barcellos, detentor do título da MAC (Martial Arts Championship). A presença do MMA amplia a proposta do evento de reunir diferentes estilos de artes marciais reconhecidos no cenário nacional. >