Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti

Brasil se prepara para reta final das Eliminatórias

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:35

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, não estará na próxima lista de convocados da Seleção Brasileira. A decisão foi tomada pelo técnico Carlo Ancelotti, que fará sua segunda convocação no comando do time na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do site GE, o italiano optou por não incluir o camisa 7 do Real Madrid na pré-convocação, aproveitando o gancho disciplinar e o calendário. Vini recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Paraguai e, por isso, está automaticamente suspenso para o jogo contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã.

O documentário "Baila, Vini" destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior
'Baila, Vini', documentário sobre Vinicius Júnior, será lançado em maio, na Netflix por Divulgação/Netflix
Vinicius Junior soma 16 gols pelo Real Madrid nesta temporada por Real Madrid/Divulgação
Vinicius Júnior por Reprodução I Instagram @vinijr
Vinícius Júnior  por Reprodução/Instagram
Mbappé comemora ao lado de Vinícius Júnior no Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Vinícius Júnior   por Real Madrid C.F./Divulgação
Vinicius Junior comemora após marcar pelo Real Madrid sobre o Almería por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo e Vinicius Junior  por Real Madrid/Divulgação
Vinícius Junior balançou as redes no Bernabéu e ajudou o Real Madrid e vancer por Divulgação/Real Madrid/Twitter
Atacante Vinicius Junior posa ao lado do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez por Divulgação / Real Madrid
Vinícius Júnior recebeu o Prêmio Sócrates na cerimônia da Bola de Ouro por Ballon d'Or/Divulgação
Vinicius Júnior por Real Madrid/Divulgação
Vinicius Júnior em treino da Seleção Brasileira por Lucas Figueiredo/CBF
Vinicius Júnior vem sendo alvo com frequência de ofensas racistas por Real Madrid/Divulgação
O documentário "Baila, Vini" destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior

Sem poder contar com o jogador nesse primeiro compromisso, Ancelotti decidiu também poupá-lo do confronto contra a Bolívia, marcado para o dia 9 de setembro, em El Alto, cidade localizada a 4.100 metros de altitude.

Com 25 pontos após 16 rodadas, o Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás de Argentina e Equador, ambos já classificados. A Seleção também já garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

O sorteio dos grupos do torneio está marcado para o dia 5 de dezembro, em evento realizado em Las Vegas.

