SELEÇÃO

Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti

Brasil se prepara para reta final das Eliminatórias

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:35

vinicius junior Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, não estará na próxima lista de convocados da Seleção Brasileira. A decisão foi tomada pelo técnico Carlo Ancelotti, que fará sua segunda convocação no comando do time na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do site GE, o italiano optou por não incluir o camisa 7 do Real Madrid na pré-convocação, aproveitando o gancho disciplinar e o calendário. Vini recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Paraguai e, por isso, está automaticamente suspenso para o jogo contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã.

Sem poder contar com o jogador nesse primeiro compromisso, Ancelotti decidiu também poupá-lo do confronto contra a Bolívia, marcado para o dia 9 de setembro, em El Alto, cidade localizada a 4.100 metros de altitude.

Com 25 pontos após 16 rodadas, o Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás de Argentina e Equador, ambos já classificados. A Seleção também já garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.