Entenda por que Vinicius Júnior não será convocado por Carlo Ancelotti

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:35
O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, não estará na próxima lista de convocados da Seleção Brasileira. A decisão foi tomada pelo técnico Carlo Ancelotti, que fará sua segunda convocação no comando do time na próxima segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Segundo informações do site GE, o italiano optou por não incluir o camisa 7 do Real Madrid na pré-convocação, aproveitando o gancho disciplinar e o calendário. Vini recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Paraguai e, por isso, está automaticamente suspenso para o jogo contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã.
Vinícius Júnior
Sem poder contar com o jogador nesse primeiro compromisso, Ancelotti decidiu também poupá-lo do confronto contra a Bolívia, marcado para o dia 9 de setembro, em El Alto, cidade localizada a 4.100 metros de altitude.
Com 25 pontos após 16 rodadas, o Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás de Argentina e Equador, ambos já classificados. A Seleção também já garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.
O sorteio dos grupos do torneio está marcado para o dia 5 de dezembro, em evento realizado em Las Vegas.