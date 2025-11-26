LEMBRA DELE?

Atacante revelado pelo Vitória marca gol decisivo em seu retorno à seleção do Vietnã

Rafaelson, brasileiro naturalizado vietnamita, estava se recueperando de fratura

Refaelson em seu retorno à seleção do Vietnã Crédito: Divulgação/VFF

O atacante Rafaelson voltou a vestir a camisa da seleção do Vietnã de maneira marcante. O jogador, formado nas categorias de base do Vitória, reapareceu oito meses após uma cirurgia para tratar a fratura sofrida na Copa ASEAN e celebrou o retorno com gol e vitória.

Ele saiu do banco no segundo tempo e, cerca de 20 minutos depois, converteu o pênalti que abriu o caminho do triunfo por 2 a 0 sobre Laos pela Copa da Ásia.

“Muito feliz por ter voltado a jogar pela seleção e já contribuir com um gol importante. Nunca é fácil sofrer uma lesão grave e ficar tanto tempo sem fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol”, disse o atacante após a partida.

Nascido em Pirapemas, no Maranhão, Rafaelson atua no futebol vietnamita desde 2020, onde passou a ser conhecido como Nguyễn Xuân Son. A adaptação foi tamanha que, no início de 2025, recebeu o prêmio de Esportista do Ano, reconhecimento de grande prestígio no país.

“Me sinto muito bem aqui com o carinho que recebo dos torcedores. Temos muitos objetivos pela frente, tanto no meu clube quanto na seleção”, acrescentou.

Cria do Vitória, Rafaelson estreou pelo time principal aos 18 anos, em 2015. No clube, disputou 16 partidas e marcou um gol antes de seguir carreira no exterior. Antes de chegar ao Vietnã, ainda passou por clubes no Japão e Dinamarca.