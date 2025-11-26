Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante revelado pelo Vitória marca gol decisivo em seu retorno à seleção do Vietnã

Rafaelson, brasileiro naturalizado vietnamita, estava se recueperando de fratura

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:36

Refaelson em seu retorno à seleção do Vietnã
Refaelson em seu retorno à seleção do Vietnã Crédito: Divulgação/VFF

O atacante Rafaelson voltou a vestir a camisa da seleção do Vietnã de maneira marcante. O jogador, formado nas categorias de base do Vitória, reapareceu oito meses após uma cirurgia para tratar a fratura sofrida na Copa ASEAN e celebrou o retorno com gol e vitória.

Ele saiu do banco no segundo tempo e, cerca de 20 minutos depois, converteu o pênalti que abriu o caminho do triunfo por 2 a 0 sobre Laos pela Copa da Ásia.

“Muito feliz por ter voltado a jogar pela seleção e já contribuir com um gol importante. Nunca é fácil sofrer uma lesão grave e ficar tanto tempo sem fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol”, disse o atacante após a partida.

Rafaelson

Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio
Na atual temporada, Rafaelson disputou 13 jogos pelo Nam Dinh e marcou 14 gols por Divulgação/Nam Dinh
Rafaelson comemora gol pela seleção do Vietnã por VFF/Divulgação
1 de 3
Cidadão vietnamita, Rafaelson se profissionalizou defendendo as cores do Vitória por Mauro Akin Nassor/Arquivo Correio

Nascido em Pirapemas, no Maranhão, Rafaelson atua no futebol vietnamita desde 2020, onde passou a ser conhecido como Nguyễn Xuân Son. A adaptação foi tamanha que, no início de 2025, recebeu o prêmio de Esportista do Ano, reconhecimento de grande prestígio no país.

“Me sinto muito bem aqui com o carinho que recebo dos torcedores. Temos muitos objetivos pela frente, tanto no meu clube quanto na seleção”, acrescentou.

Veja o antes e depois chocante de jogadores brasileiros

Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram
Yuri Alberto, do Corinthians por Divulgação/Santos e Rodrigo Coca/Corinthians
Neymar, do Santos por Divulgação/Santos e Raul Baretta/Santos
Philippe Coutinho, do Vasco por Foto: Flickr/Vasco e Leandro Amorim/Vasco
Lucas Lima, do Sport por Divulgação/Santos e Paulo Paiva/Sport
Gérson, do Zenit por Reprodução/Redes sociais
Gabigol, do Cruzeiro por Divulgação/Santos e Divulgação/Flamengo
Raphinha, do Barcelona por Divulgação/Vitória de Guimarães e Divulgação/Barcelona
Hulk, do Atlético-MG por Divulgação e Pedro Souza/Clube Atlético Mineiro
Vini Jr, do Real Madrid por Divulgação/Flamengo e Reprodução/Instagram
1 de 10
Léo Pereira, do Flamengo por Divulgação/CAP e Reprodução/Instagram

Cria do Vitória, Rafaelson estreou pelo time principal aos 18 anos, em 2015. No clube, disputou 16 partidas e marcou um gol antes de seguir carreira no exterior. Antes de chegar ao Vietnã, ainda passou por clubes no Japão e Dinamarca.

No futebol vietnamita, construiu uma trajetória expressiva. Vestiu as camisas de Nam Dinh, Bình Dinh e Da Nang, acumulando 79 gols em 108 partidas, dois títulos nacionais e participação direta na conquista da ASEAN Football Championship, consolidando-se como um dos principais nomes do país nos últimos anos.

LEIA MAIS 

Lembra dele? Uelliton, ex-Vitória e Bahia, ressurge com alguns quilos a mais. Confira como ele está

Ex-Vitória aparece com físico irreconhecível em balada

Após suspensão por doping, ex-Vitória segue quebrando recordes na Série B

Atacante revelado pelo Vitória termina temporada em alta no futebol equatoriano

Atacante revelado pelo Vitória revela ter emprestado R$ 22 milhões ao Cruzeiro

Mais recentes

Imagem - Copinha 2026: veja os grupos e cidades onde Bahia e Vitória jogarão

Copinha 2026: veja os grupos e cidades onde Bahia e Vitória jogarão
Imagem - 'É muito difícil ficar fora", desabafa Gabriel Xavier sobre problemas físicos na temporada

'É muito difícil ficar fora", desabafa Gabriel Xavier sobre problemas físicos na temporada
Imagem - Vitória mantém campanha e lança ingressos promocionais para duelo com o Mirassol

Vitória mantém campanha e lança ingressos promocionais para duelo com o Mirassol

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
01

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa
02

A planta que dá frutas deliciosas o ano todo e é ideal para cultivar em casa

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
03

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos
04

Tarot desta quarta (26 de novembro) traz revelações sobre decisões, mudanças e um empurrão do universo para vários signos