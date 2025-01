DESFALQUE

Vitória empresta centroavante para clube de São Paulo

Técnico Thiago Carpini tem apenas dois centroavantes à disposição no elenco

O atacante Lawan foi emprestado pelo Vitória ao São José-SP. O jogador de 19 anos foi anunciado pelo novo clube nesta sexta-feira (24) e chega para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O atleta já se apresentou ao técnico Moacir Júnior e treinou com o elenco no estádio Martins Pereira.>