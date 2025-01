PARCERIA MANTIDA

Vitória renova contrato com a Fatal Model e receberá maior valor da história do clube

Empresa de acompanhantes seguirá no Leão por mais uma temporada

Parceira do Vitória nos últimos anos, a Fatal Model vai continuar no Leão por mais uma temporada. Nesta quinta-feira (23), o rubro-negro anunciou a renovação do patrocínio com o site de acompanhantes. >