SEM PEGAR A ESTRADA

Vitória terá sequência de sete jogos seguidos em Salvador pela Copa do Nordeste e o Baianão

Leão será visitante em dois jogos na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 13:34

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de estrear na Copa do Nordeste com um empate por 2x2 no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Vitória se prepara agora para uma longa sequência de jogos em Salvador. Entre o torneio regional e o Campeonato Baiano, o Leão realizará sete partidas seguidas na capital baiana. >

O primeiro confronto "em casa" será neste sábado (25), diante do Colo Colo, pelo Campeonato Baiano. O rubro-negro será visitante contra o time de Ilhéus, mas não precisará pegar a estrada, já que a partida será na Fonte Nova.>

O Tigre mandará o jogo em Salvador por conta das condições ruins do estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, que não foi liberado para receber jogos oficiais. Na segunda rodada do estadual, o Barcelona de Ilhéus também mandou o seu jogo na Fonte Nova, contra o Jequié. >

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena e a expectativa é a de que a torcida do Vitória compareça em bom número.>

A sequência de jogos em Salvador continua no Baianão. Depois de encarar o Colo Colo, o Leão recebe o Jacobina, no Barradão, pela 5ª rodada, no dia 29 de janeiro. Já no sábado 1º, o rival será o Bahia, em clássico disputado na Fonte Nova. O Ba-Vi terá torcida única e, como o mando é do rival, a torcida rubro-negra não terá acesso ao estádio. >

Depois do Ba-Vi, o Vitória disputará quatro jogos seguidos no Barradão: Sousa (Copa do Nordeste), Porto (Campeonato Baiano), Ferroviário (Copa do Nordeste) e Jequié (Campeonato Baiano). >

A sequência em Salvador terá fim apenas na segunda quinzena de fevereiro, quando o time baiano enfrentará o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, no estádio Castelão, na capital cearense. O jogo ainda não tem data definida, mas deve acontecer no dia 19. >

Apesar da maratona por conta do pouco intervalo de tempo entre uma partida e outra, o fato de não precisar viajar é encarado como positivo no Vitória. O clube espera aproveitar o momento para descansar os atletas e evitar o desgaste do início de temporada. >

Esse ano, o Leão realizou duas viagens. Venceu a Juazeirense por 4x1, em Juazeiro, pelo estadual, e empatou por 2x2 com o CRB, em Maceió, na Copa do Nordeste. O técnico Thiago Carpini alertou sobre a necessidade de ter mais tempo para treinar. >

"A gente faz o papel de ajustar, corrigir, cobrar. É o meu jeito. Tento cobrar de maneira igual e direta. Mas eu entendo que até mesmo para o atleta, não levando só o aspecto físico, não treinamos. Mudamos o sistema de jogo, mas não treinamos. Só no vídeo. E é aí que eu peço paciência. O torcedor não vai ver os melhores jogadores, time ajustado, sem treino. É início de temporada. São os nossos desafios", pontuou.>

Confira a sequência de jogos do Vitória em Salvador >

25/1: Colo Colo x Vitória, 18h30, Fonte Nova - Campeonato Baiano >

29/1: Vitória x Jacobina, 21h30, Barradão - Campeonato Baiano >

1ª/2: Bahia x Vitória, 16h, Fonte Nova - Campeonato Baiano >

4/2: Vitória x Sousa, 21h30, Barradão - Copa do Nordeste >

8/2 Vitória x Porto, 18h30, Barradão - Campeonato Baiano >

11/2: Vitória x Ferroviário, 19h, Barradão - Copa do Nordeste >