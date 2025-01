COPA DO NORDESTE

Carpini valoriza empate do Vitória com o CRB: 'Não estamos tão preparados ainda'

Leão saiu atrás, mas conseguiu arrancar a igualdade fora de casa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 12:09

Thiago Carpini observa o comportamento do Vitória no empate com o CRB Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória estreou na Copa do Nordeste com um empate com o CRB. Na noite desta quarta-feira (22), o Leão ficou duas vezes atrás no placar, mas conseguiu a igualdade e conquistou um ponto importante no estádio Rei Pelé, em Maceió. >

Após a partida, o técnico Thiago Carpini valorizou a atuação do rubro-negro. Ele lembrou do espírito de luta da equipe e afirmou que o time ainda está buscando a sua melhor forma na temporada. >

"Nós sabíamos a dificuldade que seria o jogo contra o CRB. Jogo muito aberto, chances claras, detalhes definiram os placares. Ponto positivo foi a força de sair atrás do placar, buscar o empate e criar chances reais. Poderíamos ter saído daqui com a vitória. Sempre vamos jogar para vencer. Mais uma vez a gente enaltece a luta desses atletas. Tivemos um jogo difícil no Barradão, empatamos no último minuto. Não estamos tão preparados ainda, precisamos valorizar com erros e acertos. O processo de início de temporada é desafiador. Do último jogo para cá praticamente não treinamos", iniciou ele.>

O treinador também explicou a escolha pela formação tática com três zagueiros e três volantes. Segundo ele, a decisão foi tomada para evitar o desgaste físico dos atletas. >

"Opção por três zagueiros pensando no menor desgaste físico para nossos comportamentos com bola serem mais efetivos. Importante não perder, somar sempre, até porque não se consegue treinar. Aconteceram muitos erros, mas é natural neste início de temporada", completou o técnico.>

O próximo compromisso do Vitória será pelo Campeonato Baiano. Neste sábado (25), o Leão enfrenta o Colo Colo, às 18h30, na Fonte Nova, pela 4ª rodada do estadual. >

Confira outros pontos da entrevista de Carpini>

Análise sobre Ricardo Ryller>

Se falar de um futebol não tão vertical, com passes onde quebrar linhas, esse ano concordo. É compreensível para esse nível de temporada, onde o atleta apresentou aqui dia 8 e hoje é dia 22. Já fizemos quatro jogos. Precisamos ter cuidado para cobrar dos atletas. Em relação ao ano passado, não concordo que o futebol dele foi burocrático. É um jogador que me agrada muito. Um cara que tem facilidade de circular a bola, está preenchendo os espaços. Ele corrige os espaços. Ele corrige espaços do Ronald, linha defensiva. É um carregador de piano. É um cara importante. Tem uma bola longa muito boa, e isso vai evoluir durante a temporada com a condição física. Ele tem a finalização de fora da área, e eu tenho estimulado para ele fazer com mais frequência. É um cara muito importante.>

Esquema com três zagueiros>

Pensei em iniciar sem os três zagueiros. A gente está fazendo um pouco dessa variação. Não é o que eu quero, mas é o necessário. Com as duas linhas, sem os três zagueiros, sacrifica muito os lados. Os volantes percorrem espaço maior. Eu estou tentando criar situações para facilitar em um começo de temporada. Dentro disso a gente cria alternativas sem deixar de ser ofensivo. A gente procura encaixar dentro de cada circunstância, ainda mais levando em consideração a parte física. Mais um jogo que não consegui mexer na parte tática. O Fabrício era programado, Willian era a parte física, o Claudinho sentiu câimbras, o Ryller também já era programado. Vai chegar o momento que vamos ter as cinco trocas para fazer mudanças.>

Do que não gostou>

O nosso encaixe sem a bola. O momento de saltar para fazer a pressão o Lucas teve uma dificuldade. Também pela condição física, ritmo do jogo. Mas a gente faz o papel de ajustar, corrigir, cobrar. É o meu jeito. Tento cobrar de maneira igual e direta. Mas eu entendo que até mesmo para o atleta, não levando só o aspecto físico, não treinamos. Mudamos o sistema de jogo, mas não treinamos. Só no vídeo. E é aí que eu peço a paciência. O torcedor não vai ver os melhores jogadores, time ajustado, sem treino. É início de temporada. São os nossos desafios.>

Atuação de Janderson>