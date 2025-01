INÍCIO AMARGO

Vitória busca prejuízo duas vezes e empata com CRB na estreia da Copa do Nordeste

Janderson e Neris marcaram os gols do Leão, enquanto Anselmo Ramon e Léo Pereira fizeram para o Galo

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 23:26

Na estreia do Nordestão, Vitória empata com o CRB fora de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No confronto entre Vitória e CRB, a emoção esteve presente desde o primeiro minuto. Na partida de estreia entre as duas equipes no Grupo A da Copa do Nordeste, o clube de Maceió saiu na frente do placar por duas vezes com Anselmo Ramon e Léo Pereira, mas o Leão não se deixou abater no estádio Rei Pelé e empatou. Primeiro com Janderson e depois com Neris.

Antes da bola rolar, a mudança na escalação demonstrou que o técnico Thiago Carpini deve manter a mentalidade pragmática, mostrada na temporada passada, em relação a quem inicia os jogos. Sem Wellington Rato em sua melhor forma e com Matheuzinho de fora por lesão, os três zagueiros pareciam que iam oferecer segurança para os laterais, além dos três volantes. No entanto, o Leão se mostrou frágil defensivamente e não teve grande atuação.

Com o ponto somado fora de casa, o Vitória não estreou da forma que imaginava, principalmente pelo Nordestão ser o objetivo do clube no primeiro semestre. Sem tempo para lamentar, os rubro-negros voltam a campo já neste sábado (25), quando enfrenta o Colo-Colo na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. A bola rola às 18h30.

O JOGO

O começo do Vitória na partida foi uma prova de que o rubro-negro se adapta ao adversário. Quando Lucas Esteves subia ao ataque, Zé Marcos atuava como um lateral esquerdo, assim como Neris ocupava a função na direita para cobrir Claudinho. Os dois centroavantes se movimentavam para criar dinâmica na última linha, assim como o meio de campo se organizou de formas variadas.

Apesar da movimentação mostrada pela equipe, um erro paralisou a crescente do Leão. Na saída de bola, Zé Marcos tentou recuar para Wagner Leonardo, mas errou o passe e entregou nos pés de Anselmo Ramon. O centroavante do CRB acionou o atacante Léo Pereira, que bateu cruzado para defesa de Lucas Arcajo. No rebote, Anselmo Ramon empurrou de carrinho para o gol aberto, abrindo o placar no Rei Pelé.

Após o gol sofrido, o Leão se mostrou mais frágil. O clube se lançou ao ataque, mas demonstrou dificuldade de furar o bloqueio montado pelos alagoanos. Quando era atacado, o CRB conseguia chegar com facilidade ao explorar os contra-ataques com a velocidade dos pontas. Dentro dessa estratégia, os mandantes recuavam toda a equipe quando os rubro-negros tinham a posse.

O Leão foi melhorando dentro do jogo e encaixando mais a verticalidade pretendida por Carpini. A melhora foi coroada com o empate na reta final da primeira etapa. Aos 38 minutos, Claudinho apareceu pelo meio e achou Janderson com um passe entre a zaga do CRB. O atacante ganhou na corrida e chutou cruzado para enfim vencer o goleiro Matheus Albino e empatar o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Assistência de Claudinho, gol de Janderson



CRB 1x1 Vitória pic.twitter.com/vnYagQHU8V — Arena Rubro-Negra (@ArenaRubroECV) January 23, 2025

Após o intervalo, Carlos Eduardo entrou na função de Fabri, enquanto o adversário manteve as mesmas peças. Foi o Galo de Campina, inclusive, quem voltou melhor do intervalo. Os donos da casa logo assustaram os baianos com duas boas chances logo nos primeiros 10 minutos. No segundo lance, Lucas Arcanjo precisou fazer grande defesa para impedir o gol do CRB.

A melhora do time alagoano encontrou na individualidade de suas peças o caminho para voltar a marcar. Anselmo Ramon disputou no corpo com Wagner Leonardo e se saiu melhor no lance. O atacante encontrou Léo Pereira com um lançamento de trivela e o jogador do CRB - livre - chutou no canto de Arcanjo para voltar à frente na partida.

A resposta do Leão veio logo em seguida. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Vitória cobrou escanteio curto e Claudinho levantou para a área. Wagner subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para o centro da aglomeração formada na área. A bola sobrou para o zagueiro Neris, que armou o chute e fuzilou as redes do CRB. Apesar de outras chances dos dois lados, ficou por isso.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



⚽️Neris

🅰️Wagner Leonardo



CRB 2x2 pic.twitter.com/j3mKSoHqTo — Vitória Online (@vitoriaonlinee) January 23, 2025

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 2 Vitória - Copa do Nordeste (1ª rodada)

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Nathan Melo, Erick Varão e Gegê (Rafinha); David (Ronald), Léo Pereira (Vinícius Barata) e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Raúl Cáceres), Neris, Wagner Leonardo, Zé Marcos (Gustavo Mosquito) e Lucas Esteves; Willian Oliveira (Wellington Rato), Ricardo Ryller (Val Soares) e Ronald; Janderson e Fabri (Carlos Eduardo). Técnico: Thiago Carpini.

Local: Estádio Rei Pelé

Gols: Anselmo Ramon, aos 9, Janderson, aos 38 minutos do primeiro tempo; Léo Pereira, aos 15, Neris, aos 20 do segundo tempo

Cartão amarelo: Lucas Esteves, Neris, Claudinho, Ronald, Wellington Rato (Vitória); Miranda, Rhuan, Rafinha (CRB)