BAIANÃO

Colo-Colo x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Confronto deste sábado (25), válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano, inicia a partir das 18h30

Após empate pela Copa do Nordeste, o Vitória volta a Salvador para voltar a vencer na temporada. A equipe rubro-negra joga neste sábado (25) contra o Colo-Colo, do técnico Nilson Corrêa. O confronto, válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano, começa às 18h30.>

TRANSMISSÃO

A partida entre Vitória x Colo-Colo terá transmissão ao vivo pela TVE, na TV aberta e no canal do Youtube da emissora. A TV Vitória, canal no Youtube da equipe baiana, também transmite a partida com imagens. A bola rola às 18h30 no gramado da Fonte Nova.>