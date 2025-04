SAÚDE

Sarcopenia em jovens: o que é, causas, sintomas e como prevenir a perda muscular

Sedentarismo, má alimentação e dietas restritivas costumam ser os principais vilões em pessoas mais jovens

A sarcopenia é a perda progressiva de massa muscular, associada à redução de força e mobilidade — uma condição geralmente relacionada ao envelhecimento devido às mudanças fisiológicas do corpo humano a partir dos 30 anos. No entanto, o sedentarismo, a má alimentação e as dietas restritivas costumam ser os principais causadores da perda de massa magra em pessoas mais jovens. Esse cenário tem se agravado com o aumento do uso de medicamentos para emagrecimento, motivado tanto pela busca por uma melhor aparência física quanto pela melhora da saúde geral. Como resultado, o número de jovens afetados pela sarcopenia parece estar crescendo, segundo o médico nutrólogo Nataniel Viuniski, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife. >