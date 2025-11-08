Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador recebe a Eco Run, corrida que une saúde, desafio e sustentabilidade

Evento acontece neste domingo (9), na Avenida Octávio Mangabeira, com percursos de 5 e 10 km

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:00

Eco Run Salvador
Eco Run Salvador Crédito: Divulgação

A orla de Salvador será palco, no próximo domingo (9), da Eco Run, evento esportivo que propõe unir corrida de rua, consciência ambiental e hábitos saudáveis. A largada está marcada para as 6h, na Avenida Octávio Mangabeira, e os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km.

Com realização da Imaginação e comercialização da Norte Marketing Esportivo, a corrida conta com patrocínio do Bradesco e da Decathlon, além de apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO

Nike Pegasus por Reprodução
Hoka Clifton por Reprodução
Mizuno Wave Ride por Reprodução
Hoka Bondi por Reprodução
New Balance 1080 por Reprodução
Adidas Ultraboost por Reprodução
Reebok Nano por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Salomon Speedcross por Reprodução
ASICS GEL-Cumulus por Reprodução
ASICS GEL-Nimbus por Reprodução
Brooks Ghost por Reprodução
Brooks Adrenaline Gts por Reprodução
ASICS GEL-Kayano por Reprodução
Nike Air Zoom Pegasus por Reprodução
1 de 15
Nike Pegasus por Reprodução

Mais do que um desafio físico, a Eco Run busca chamar atenção para a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental. A proposta é incentivar atitudes responsáveis e um estilo de vida mais consciente.

As inscrições estão abertas no site www.ecorun.com.br/salvador, com kits a partir de R$ 59. A retirada dos kits será realizada na Decathlon do Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores), nos dias 7 e 8 de novembro, a partir das 10h.

Os corredores serão divididos em quatro pelotões de largada, conforme o ritmo médio de corrida dos últimos 12 meses:

  • Quênia: abaixo de 4’50”/km
  • Azul: entre 4’51” e 5’50”/km
  • Verde: entre 5’51” e 6’50”/km
  • Branco: acima de 6’50”/km

Para quem vai participar pela primeira vez, a organização fará o enquadramento de acordo com o tempo informado na inscrição.

Leia mais

Imagem - Corre que ainda dá tempo: confira o calendário de corridas de rua na Bahia até o fim de 2025

Corre que ainda dá tempo: confira o calendário de corridas de rua na Bahia até o fim de 2025

Imagem - Pisada, preço e distância: saiba como escolher o tênis de corrida ideal

Pisada, preço e distância: saiba como escolher o tênis de corrida ideal

Imagem - Saiba quais são os tênis de corrida indicados por especialistas para amadores e profissionais

Saiba quais são os tênis de corrida indicados por especialistas para amadores e profissionais

A Norte Marketing Esportivo, empresa responsável pela comercialização do evento, é reconhecida pela realização de grandes provas de rua em todo o país, sempre com foco em promover saúde e bem-estar por meio do esporte.

Serviço: 

  • Local: Avenida Octavio Mangabeira 
  • Data: 09/11/2025 
  • Horário da largada: 6h 
  • Distância: 5k e 10k  
  • Valor do kit: R$ 59,00 
  • Retirada dos Kits: Decathlon  Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores), nos dias 7 e 8 de novembro, a partir das 10h. 
  • Patrocinadores: Bradesco, Decathlon 
  • Organizador: Imaginação 
  • Comercializadora: Norte Marketing Esportivo 
  • Site oficial: https://www.ecorun.com.br/salvador/

Mais recentes

Imagem - Aprovados? Confira o aproveitamento de Bahia e Vitória em finais de semana do Enem

Aprovados? Confira o aproveitamento de Bahia e Vitória em finais de semana do Enem
Imagem - Bota Pra Correr chega a Salvador para transformar sedentarismo em movimento

Bota Pra Correr chega a Salvador para transformar sedentarismo em movimento
Imagem - 17 dias depois, Bahia reencontra Internacional com missão de voltar a vencer fora de casa

17 dias depois, Bahia reencontra Internacional com missão de voltar a vencer fora de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'
01

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Imagem - Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista
02

Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços
03

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
04

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas