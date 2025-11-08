CORPO EM MOVIMENTO

Salvador recebe a Eco Run, corrida que une saúde, desafio e sustentabilidade

Evento acontece neste domingo (9), na Avenida Octávio Mangabeira, com percursos de 5 e 10 km

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08:00

Eco Run Salvador Crédito: Divulgação

A orla de Salvador será palco, no próximo domingo (9), da Eco Run, evento esportivo que propõe unir corrida de rua, consciência ambiental e hábitos saudáveis. A largada está marcada para as 6h, na Avenida Octávio Mangabeira, e os participantes poderão escolher entre percursos de 5 km e 10 km.

Com realização da Imaginação e comercialização da Norte Marketing Esportivo, a corrida conta com patrocínio do Bradesco e da Decathlon, além de apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Mais do que um desafio físico, a Eco Run busca chamar atenção para a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental. A proposta é incentivar atitudes responsáveis e um estilo de vida mais consciente.

As inscrições estão abertas no site www.ecorun.com.br/salvador, com kits a partir de R$ 59. A retirada dos kits será realizada na Decathlon do Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores), nos dias 7 e 8 de novembro, a partir das 10h.

Os corredores serão divididos em quatro pelotões de largada, conforme o ritmo médio de corrida dos últimos 12 meses:

Quênia: abaixo de 4’50”/km

Azul: entre 4’51” e 5’50”/km

Verde: entre 5’51” e 6’50”/km

Branco: acima de 6’50”/km

Para quem vai participar pela primeira vez, a organização fará o enquadramento de acordo com o tempo informado na inscrição.

A Norte Marketing Esportivo, empresa responsável pela comercialização do evento, é reconhecida pela realização de grandes provas de rua em todo o país, sempre com foco em promover saúde e bem-estar por meio do esporte.

