Baiano Hebert Conceição volta aos ringues em dezembro para duelo contra o americano

Campeão olímpico em Tóquio segue invicto e enfrenta Paul Kroll buscando subir no ranking mundial dos super-médios

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:00

Hebert Conceição em ação na Olimpíada de Tóquio-2020
Hebert Conceição em ação na Olimpíada de Tóquio-2020 Crédito: Wander Roberto/COB

O campeão olímpico Hebert Conceição já tem data e adversário definidos para o seu próximo desafio no boxe profissional. O baiano de 27 anos enfrentará o norte-americano Paul Kroll no dia 19 de dezembro, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). O combate marca a décima luta profissional de Hebert, que segue invicto, com nove vitórias, sendo cinco por nocaute. 

O confronto promete equilíbrio: Kroll também mantém uma trajetória sem derrotas no boxe profissional, somando 12 vitórias (8 nocautes) e 2 empates. Em sua última aparição, o americano superou o venezuelano Antoni Armas por nocaute, ampliando sua boa fase.

Hebert Conceição

Hebert Conceição golpeia Esquiva Falcão no Spaten Fight Night por Wander Roberto/Divulgação
Hebert Conceição em ação na Olimpíada de Tóquio-2020 por Wander Roberto/COB
Hebert celebrando vitória em Tokyo-2020  por Foto: Julio Cesar Guimarães/COB
Heber com a medalha de ouro em Tokyo-2020 por Foto: Wander Roberto/COB
Hebert após defender o cinturão contra Thiago Ferreira por Audrey Luiza/Boxing Pro Combat
Hebert atuando como comentarista na Globo por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert atuando como comentarista na Globo por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert treinando por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert em encarada com Thiago Ferreira por Reprodução/ @hebertwilianboxe
1 de 9
Hebert Conceição golpeia Esquiva Falcão no Spaten Fight Night por Wander Roberto/Divulgação

Hebert chega embalado após a vitória sobre Yamaguchi Falcão no Spaten Fight Night 2, realizado em setembro, em São Paulo. O triunfo, conquistado de forma dominante, consolidou o baiano como um dos principais nomes brasileiros no cenário internacional e lhe garantiu a 22ª posição no ranking mundial da WBC na categoria dos super-médios (76,2kg).

“A luta contra Yamaguchi foi um marco importante na minha trajetória profissional. Mostrei evolução, controle e confiança. Agora é seguir firme, lutar contra adversários duros e provar que estou pronto para disputar grandes títulos internacionais”, afirmou Hebert após o combate.

“Meu objetivo, depois dessa luta, é disputar algum cinturão internacional, seja o título internacional ou o latino, para me aproximar ainda mais do mundial. Não penso mais em títulos brasileiros, a não ser que seja uma boa oportunidade de defender aqui no país. Seria uma honra lutar novamente no Brasil, mas meu foco é o cenário internacional”, já havia dito o baiano, em entrevista ao CORREIO, antes da luta contra Yamaguchi.

Hebert é um torcedor apaixonado do Bahia

Hebert acompanhando o Bahia no Morumbi por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert acompanhando o Bahia na Libertadores por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert acompanhando o Bahia na Libertadores por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert em Manchester com a camisa do Bahia por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert e o presidente do Bahia, Emerson Ferreti por Reprodução/ @hebertwilianboxe
Hebert Conceição cantando o hino do Bahia no avião por Gabriel Rodrigues I CORREIO*
Hebert Conceição vestiu a camisa do Bahia após nocaute em polonês por Reprodução/Combate
1 de 7
Hebert acompanhando o Bahia no Morumbi por Reprodução/ @hebertwilianboxe

Para chegar ao duelo em plena forma, Hebert está realizando um training camp de 90 dias em Los Angeles, sob a supervisão do técnico Luiz Dórea, o mesmo que o acompanhou em Tóquio, e com o apoio de Anderson Silva, uma das maiores lendas das artes marciais.

“Treinar ao lado de Anderson Silva é uma experiência única. Ele é um ícone do esporte mundial, uma referência dentro e fora do ringue. Tenho aprendido muito com ele, com o professor Dórea e com toda a equipe. Essa convivência tem elevado meu nível em todos os aspectos”, destacou o baiano.

