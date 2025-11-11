Baiano Hebert Conceição volta aos ringues em dezembro para duelo contra o americano

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:00
O campeão olímpico Hebert Conceição já tem data e adversário definidos para o seu próximo desafio no boxe profissional. O baiano de 27 anos enfrentará o norte-americano Paul Kroll no dia 19 de dezembro, em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA). O combate marca a décima luta profissional de Hebert, que segue invicto, com nove vitórias, sendo cinco por nocaute.
O confronto promete equilíbrio: Kroll também mantém uma trajetória sem derrotas no boxe profissional, somando 12 vitórias (8 nocautes) e 2 empates. Em sua última aparição, o americano superou o venezuelano Antoni Armas por nocaute, ampliando sua boa fase.
Hebert Conceição
Hebert chega embalado após a vitória sobre Yamaguchi Falcão no Spaten Fight Night 2, realizado em setembro, em São Paulo. O triunfo, conquistado de forma dominante, consolidou o baiano como um dos principais nomes brasileiros no cenário internacional e lhe garantiu a 22ª posição no ranking mundial da WBC na categoria dos super-médios (76,2kg).
“A luta contra Yamaguchi foi um marco importante na minha trajetória profissional. Mostrei evolução, controle e confiança. Agora é seguir firme, lutar contra adversários duros e provar que estou pronto para disputar grandes títulos internacionais”, afirmou Hebert após o combate.
“Meu objetivo, depois dessa luta, é disputar algum cinturão internacional, seja o título internacional ou o latino, para me aproximar ainda mais do mundial. Não penso mais em títulos brasileiros, a não ser que seja uma boa oportunidade de defender aqui no país. Seria uma honra lutar novamente no Brasil, mas meu foco é o cenário internacional”, já havia dito o baiano, em entrevista ao CORREIO, antes da luta contra Yamaguchi.
Hebert é um torcedor apaixonado do Bahia
Para chegar ao duelo em plena forma, Hebert está realizando um training camp de 90 dias em Los Angeles, sob a supervisão do técnico Luiz Dórea, o mesmo que o acompanhou em Tóquio, e com o apoio de Anderson Silva, uma das maiores lendas das artes marciais.
“Treinar ao lado de Anderson Silva é uma experiência única. Ele é um ícone do esporte mundial, uma referência dentro e fora do ringue. Tenho aprendido muito com ele, com o professor Dórea e com toda a equipe. Essa convivência tem elevado meu nível em todos os aspectos”, destacou o baiano.
Uma boa preparação é necessária pois o adversário não será fácil. O americano Paul Kroll também invicto profissionalmente, soma 12 vitórias (8 nocautes) e dois empates. Sua única apresentação nesse ano foi na vitória por nocaute contra o venezuelano Antoni Armas, rival que tem um cartel 13-10.