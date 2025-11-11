Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De saída do Real Madrid, Endrick recebe conselho de Ancelotti: “Ver o que é melhor”

Jovem atacante deve ser emprestado ao Lyon para ganhar minutagem e recuperar espaço na Seleção antes da Copa do Mundo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:29

Endrick em ação pelo Real Madrid
Endrick em ação pelo Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Chegando na metada da temporada 2025/26 do futebol europeu, o futuro de Endrick começa a tomar novos rumos. Segundo informações do ge, o atacante brasileiro, atualmente com poucas oportunidades no Real Madrid, deve ser emprestado ao Lyon, da França, entre janeiro e junho do próximo ano. As partes já avançam em detalhes burocráticos do contrato, que deve ser assinado ainda em dezembro.

O acordo, tratado como encaminhado entre os clubes, prevê que Endrick ganhe mais minutos em campo sob o comando do técnico português Paulo Fonseca. O jogador e seu estafe veem com bons olhos a mudança, e já buscam opções de moradia na cidade francesa. A oficialização deve ocorrer próximo à abertura da janela de transferências, no dia 1º de janeiro de 2026.

Atualmente, o Lyon ocupa a sétima colocação no Campeonato Francês e disputa também a Liga Europa. Um dos principais desafios da equipe nesta temporada tem sido o baixo poder ofensivo, já que o artilheiro do time, o tcheco Pavel Sulc, soma apenas cinco gols até o momento.

Endrick

Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
1 de 9
Endrick por Reprodução | Instagram

Enquanto define seu futuro na Europa, Endrick também tenta reconquistar espaço na seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, que assumiu o comando do time nacional, ainda não convocou o jovem atacante desde que chegou ao posto. O italiano, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de chamá-lo para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à revista Placar, Ancelotti elogiou o talento do ex-Palmeiras e aconselhou o jogador a buscar o melhor caminho para seguir evoluindo:

“Falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e até no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades”, declarou o treinador.

O comandante da seleção ainda destacou que a lista final para o Mundial ainda está em aberto: “Podem ser 18 jogadores (já definidos) mais ou menos. Há muitas lesões no futebol, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, mas amanhã ou depois dos jogos da Champions League você tem que mudá-la”.

LEIA MAIS 

Comportamento de Neymar irrita companheiros e expõe racha no elenco do Santos

Marco na história do Vitória, Barradão celebra aniversário de 39 anos

Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

Cristiano Ronaldo relembra morte do filho: 'Tudo acontece por uma razão'

Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

No Real Madrid, Endrick vive uma fase de indefinição. Desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, o brasileiro perdeu espaço no elenco e soma apenas 14 minutos em campo na atual temporada, todos na goleada sobre o Valencia. Sob o comando de Ancelotti, na temporada passada, o atacante havia disputado cerca de 840 minutos e marcado sete gols.

Sem ser convocado para a seleção desde a derrota para a Argentina, em março, ainda sob o comando de Dorival Júnior, Endrick busca agora retomar o protagonismo e o ritmo de jogo. O empréstimo ao Lyon surge como uma oportunidade para reencontrar o bom momento e seguir no radar da seleção brasileira em um ano pré-Copa.

Mais recentes

Imagem - Cristiano Ronaldo relembra morte do filho: 'Tudo acontece por uma razão'

Cristiano Ronaldo relembra morte do filho: 'Tudo acontece por uma razão'
Imagem - Comportamento de Neymar irrita companheiros e expõe racha no elenco do Santos

Comportamento de Neymar irrita companheiros e expõe racha no elenco do Santos
Imagem - Cristiano Ronaldo revela última copa e quando vai se aposentar

Cristiano Ronaldo revela última copa e quando vai se aposentar

MAIS LIDAS

Imagem - Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família
01

Como o simples hábito de tirar os sapatos ao entrar em casa pode salvar a vida de sua família

Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'
02

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Imagem - Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura
03

Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura

Imagem - Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe
04

Juíza volta a ser alvo de denúncia em caso de falso condomínio em Jacuípe