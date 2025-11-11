NOVOS RUMOS

De saída do Real Madrid, Endrick recebe conselho de Ancelotti: “Ver o que é melhor”

Jovem atacante deve ser emprestado ao Lyon para ganhar minutagem e recuperar espaço na Seleção antes da Copa do Mundo

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:29

Endrick em ação pelo Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Chegando na metada da temporada 2025/26 do futebol europeu, o futuro de Endrick começa a tomar novos rumos. Segundo informações do ge, o atacante brasileiro, atualmente com poucas oportunidades no Real Madrid, deve ser emprestado ao Lyon, da França, entre janeiro e junho do próximo ano. As partes já avançam em detalhes burocráticos do contrato, que deve ser assinado ainda em dezembro.

O acordo, tratado como encaminhado entre os clubes, prevê que Endrick ganhe mais minutos em campo sob o comando do técnico português Paulo Fonseca. O jogador e seu estafe veem com bons olhos a mudança, e já buscam opções de moradia na cidade francesa. A oficialização deve ocorrer próximo à abertura da janela de transferências, no dia 1º de janeiro de 2026.

Atualmente, o Lyon ocupa a sétima colocação no Campeonato Francês e disputa também a Liga Europa. Um dos principais desafios da equipe nesta temporada tem sido o baixo poder ofensivo, já que o artilheiro do time, o tcheco Pavel Sulc, soma apenas cinco gols até o momento.

Enquanto define seu futuro na Europa, Endrick também tenta reconquistar espaço na seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, que assumiu o comando do time nacional, ainda não convocou o jovem atacante desde que chegou ao posto. O italiano, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de chamá-lo para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista à revista Placar, Ancelotti elogiou o talento do ex-Palmeiras e aconselhou o jogador a buscar o melhor caminho para seguir evoluindo:

“Falei com ele no começo desta temporada. Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e tem que pensar com o seu entorno o que é melhor. Falar com o clube, para ver o que é melhor para ele. Endrick é muito jovem, não vai ser o seu último Mundial. Ele pode jogar o Mundial de 2026, porque tem qualidade para isso, mas pode estar no de 2030, também no de 2034 e até no de 2038 (risos). Creio que para ele é importante voltar a jogar e mostrar as suas qualidades”, declarou o treinador.

O comandante da seleção ainda destacou que a lista final para o Mundial ainda está em aberto: “Podem ser 18 jogadores (já definidos) mais ou menos. Há muitas lesões no futebol, então nunca se pode saber. Hoje fazemos uma lista, mas amanhã ou depois dos jogos da Champions League você tem que mudá-la”.

No Real Madrid, Endrick vive uma fase de indefinição. Desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, o brasileiro perdeu espaço no elenco e soma apenas 14 minutos em campo na atual temporada, todos na goleada sobre o Valencia. Sob o comando de Ancelotti, na temporada passada, o atacante havia disputado cerca de 840 minutos e marcado sete gols.