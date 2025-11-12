Acesse sua conta
Com alterações cardíacas, ex-jogador da Seleção desmaia em exame e pode se aposentar

Família pressiona para que ele encerre a carreira nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07:46

Oscar com jogadores da seleção
Oscar com jogadores da seleção Crédito: Reprodução

O meia Oscar, de 34 anos, pode estar prestes a encerrar sua trajetória nos gramados. Internado desde terça-feira (11), o jogador desmaiou durante exames de rotina no CT do São Paulo e foi diagnosticado com alterações cardíacas. O episódio causou comoção entre colegas e funcionários e reacendeu um debate dentro e fora do clube sobre sua continuidade no futebol.

O desmaio ocorreu pela manhã, durante a bateria de testes que integra o início da pré-temporada de 2026. Médicos do São Paulo e profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein, que acompanhavam o procedimento, prestaram atendimento imediato antes de encaminhá-lo de ambulância ao hospital.

Oscar passou a noite na UTI, submetido a cateterismo diagnóstico e ressonância magnética. Ele permanece em observação, com quadro estável, sem previsão de alta. O clube informou que um novo boletim médico será divulgado nesta quarta-feira.

Oscar cogita aposentadoria

Família pressiona pelo fim da carreira

Dentro do São Paulo, a avaliação é quase unânime: Oscar deve se aposentar nas próximas semanas. A “chance de parar é de 99%”, segundo uma informação divulgada pelo GloboEsporte.com. A decisão também conta com o apoio da esposa, Ludmila Emboaba, e dos filhos, Júlia e Caio, que desejam vê-lo longe dos riscos e mais presente em casa.

Abalado pelo susto, o próprio jogador reconhece que chegou a hora de priorizar a saúde e o bem-estar. “Ele ficou muito assustado”, disse uma pessoa do convívio familiar. “Quer aproveitar a vida com as crianças e não correr mais riscos.”

Oscar tem a vida financeira resolvida. Desde que deixou o Chelsea em 2017 para jogar na China, construiu uma fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão, tornando-se um dos atletas mais bem pagos do mundo. O conforto econômico é um dos motivos que o fazem encarar a aposentadoria com serenidade.

Problema vinha sendo monitorado

O meia já acompanhava uma alteração cardíaca detectada em agosto, quando realizava exames por causa de uma fratura nas vértebras lombares sofrida em um clássico contra o Corinthians. Desde então, fazia uso de medicamentos e chegou a receber liberação de um médico particular, o que permitiu seu retorno aos treinos.

Por decisão pessoal, Oscar pediu ao clube que o caso fosse mantido em sigilo médico, e o São Paulo respeitou o desejo até o episódio do desmaio.

Após colapso, clube tornou o caso público

A gravidade do ocorrido fez o São Paulo divulgar uma nota oficial explicando o quadro. “Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11)... o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido... e permanece em observação para a realização de exames complementares.”

A última vez que Oscar atuou foi em 19 de julho, também contra o Corinthians, quando deixou o campo com dores na lombar aos 16 minutos. Os exames mostraram fraturas em três vértebras (L1, L2 e L3), que o afastaram por três meses. Mesmo depois de liberado, ele não voltou a atuar por causa de novas lesões, incluindo uma na panturrilha esquerda, em outubro.

Oscar tem vínculo com o São Paulo até dezembro de 2027, mas as partes já discutem uma rescisão amigável, sem multa. O clube deve apenas quitar os valores pendentes. Em 2025, o jogador participou de 23 partidas e marcou dois gols.

Seleção Brasileira

