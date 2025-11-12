Acesse sua conta
Relembre as cinco maiores polêmicas de arbitragem no futebol brasileiro

De gols anulados a escândalos de manipulação, relembramos cinco momentos em que os juízes roubaram a cena e mudaram o rumo da história dentro de campo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:15

Esquema de manipulação de resultados envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho levou à anulação de 11 partidas do Brasileirão
Esquema de manipulação de resultados envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho levou à anulação de 11 partidas do Brasileirão Crédito: Clayton de Souza

A recente onda de reclamações no Brasileirão reacendeu uma velha discussão: a arbitragem no futebol brasileiro. Entre erros emblemáticos e decisões contestadas, o país coleciona episódios que entraram para a história. Abaixo, relembramos cinco dos mais marcantes.

1. A final de 1995 — Santos x Botafogo

A decisão do Brasileirão terminou sob protestos. Túlio abriu o placar em impedimento, o Santos empatou com gol irregular e, no fim, teve o gol do título anulado em lance legal. A atuação do árbitro Márcio Rezende de Freitas até hoje é lembrada como uma das mais polêmicas da história do torneio.

2. Carlos Amarilla (2013) - Corinthians x Boca Juniors

Pelas oitavas da Libertadores, o Corinthians sofreu com uma das atuações mais contestadas da década. O paraguaio Carlos Amarilla ignorou um pênalti claro, anulou dois gols legítimos e ainda viu o Boca Juniors eliminar o Timão. A revolta foi tamanha que a partida virou símbolo de injustiça continental.

3. Máfia do Apito (2005) - Campeonato Brasileiro

O escândalo que abalou o futebol brasileiro. A investigação revelou um esquema de manipulação de resultados envolvendo o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que levou à anulação de 11 partidas do Brasileirão. A decisão alterou o rumo do campeonato e acabou favorecendo o Corinthians, campeão daquele ano. Duas décadas depois, o caso virou série documental.

Produzida pela Feel The Match em parceria com o SporTV, A Máfia do Apito revive os bastidores do escândalo sob a ótica dos envolvidos. "Nosso maior desafio foi fazer uma série que qualquer um veja, não precisa gostar de futebol. Transformamos entrevistas em narrativa visual com ritmo e emoção”, explica Bruno Maia, CEO da Feel The Match e diretor da produção.

4. A bronca eterna do Galo (1981) - Flamengo x Atlético-MG

Atlético-MG e Flamengo duelavam por vaga na fase final da Libertadores quando o árbitro José Roberto Wright expulsou cinco jogadores do Galo ainda no primeiro tempo. A partida terminou antes do intervalo e o episódio se tornou um dos mais polêmicos da história do torneio.

5. Os 33 cm ignorados (2014) - Vasco x Flamengo

Em um clássico pela Taça Guanabara, o Vasco teve um gol legítimo não reconhecido: a bola ultrapassou 33 centímetros da linha após cobrança de Douglas, mas o árbitro e o auxiliar ignoraram o lance. O Flamengo venceu e, meses depois, seria campeão carioca com outro gol irregular — novamente contra o rival.

