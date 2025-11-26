Tribunal de Justiça abre edital para concurso público com salários de R$ 34.083,41

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 19:22
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) publicou, na última segunda-feira (24), o edital para o concurso público de ingresso na carreira da magistratura. O concurso oferece 20 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial bruta para o cargo é de R$ 34.083,41.
As inscrições preliminares estarão abertas entre 1º de dezembro de 2 de janeiro de 2026 e podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 340,83.
O processo seletivo é composto por cinco etapas, sendo as primeiras a Prova Objetiva Seletiva, prevista para 22 de fevereiro de 2026, e as Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), marcadas para 10 e 11 de maio de 2026, todas realizadas em Curitiba.
O edital reserva 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas com deficiência. Além disso, 30% (trinta por cento) das vagas são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas. Essa reserva está distribuída em 25% para negros (pretos e pardos), 3% para indígenas e 2% para quilombolas