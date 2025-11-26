OPORTUNIDADE

423 vagas e salários de R$ 5,4 mil: inscrições para concurso de prefeitura terminam nesta quarta (26)

Vagas são para o quadro permanente do magistério municipal de Eusébio, no Ceará

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07:01

Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Eusébio, no Ceará, terminam nesta quarta-feira (26), exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame. O concurso é destinado ao provimento de vagas no quadro permanente do magistério municipal.

Inscrições

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 120 para cargos de nível superior incompleto e R$ 160 para nível superior completo. Há isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e de medula óssea.

Etapas

O concurso contará com provas objetivas, didáticas e de títulos, todas de caráter eliminatório e classificatório. A etapa objetiva será aplicada nos dias 6 e 7 de dezembro, em Eusébio, com duração de três horas. Candidatos de nível superior disputarão também as etapas de prova didática e avaliação de títulos acadêmicos.

Cotas e inclusão

O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros, em cumprimento à legislação federal e municipal. Para concorrer pelas cotas, os candidatos devem indicar a opção no momento da inscrição e apresentar a documentação exigida em edital. Também há previsão de atendimento especializado para candidatos com deficiência, lactantes e sabatistas.

Validade do concurso