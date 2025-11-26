SIMM Salvador abre mais de 100 vagas de emprego para esta quarta (26)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 107 vagas de trabalho para esta quarta-feira (26) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como técnico de laboratório de análises, garçom, assistente administrativo, auxiliar de loja, operador de telemarketing, operador de máquina, eletricista, repositor de mercadorias, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.
Passe para o lado e confira vagas e salários
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Saiba como agendar o seu atendimento
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Dicas de como ir bem em uma entrevista