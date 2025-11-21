Quer ganhar até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil? Veja vagas no concurso do CRM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 01:00
O Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado do Paraná encerra, na próxima segunda-feira (24), as inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 14 cargos diferentes. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 19,6 mil, com direito a vale-alimentação de R$ 1,3 mil. As jornadas estão entre 30 e 40 horas semanais.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. A taxa de inscrição é de R$ 61,00 para candidatos do nível médio/técnico e R$ 82,00 para candidatos de nível superior.
Confira vagas do concurso do Conselho Regional de Medicina (CRM-PR)
O processo seletivo será composto por prova objetiva, que será aplicada no dia 14 de dezembro. A prova prática, para os cargos que necessitam, será realizada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 27 de março de 2026.