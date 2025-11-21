Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer ganhar até R$ 19 mil e VA de R$ 1,3 mil? Veja vagas no concurso do CRM

Inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 01:00

Conselho Regional de Medicina do paraná (CRM-PR)
Conselho Regional de Medicina do paraná (CRM-PR) Crédito: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado do Paraná encerra, na próxima segunda-feira (24), as inscrições abertas para um concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 14 cargos diferentes. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio/técnico e superior. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 19,6 mil, com direito a vale-alimentação de R$ 1,3 mil. As jornadas estão entre 30 e 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo. A taxa de inscrição é de R$ 61,00 para candidatos do nível médio/técnico e R$ 82,00 para candidatos de nível superior.

Vagas e salários

Confira vagas do concurso do Conselho Regional de Medicina (CRM-PR)

Vagas de nível médio/técnico por Reprodução
Vagas de nível médio/técnico por Reprodução
Vagas de nível médio/técnico por Reprodução
Vagas de nível médio/técnico por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
Vagas de nível superior por Reprodução
1 de 9
Vagas de nível médio/técnico por Reprodução

LEIA MAIS

Salário de R$ 5,8 mil, VA de R$ 1,4 mil e 15h semanais: prefeitura abre vagas em concurso

Universidade baiana oferece mais de 1.300 vagas com salários que chegam a R$ 3,5 mil

Salários de até R$ 15 mil: confira 10 concursos com mais de 2 mil vagas abertas

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 6,8 mil para jornada de 15h por semana

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 15 mil para trabalhar 20h

Etapas e prazos

O processo seletivo será composto por prova objetiva, que será aplicada no dia 14 de dezembro. A prova prática, para os cargos que necessitam, será realizada nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026. O processo seletivo terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração. O resultado será homologado no dia 27 de março de 2026.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Concurso Concursos Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil
Imagem - Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar

Quer aproveitar a aposentadoria? Veja como os fundos de investimento podem ajudar
Imagem - Secretaria de Saúde abre concurso público com 305 vagas imediatas e salários de até R$ 3,3 mil

Secretaria de Saúde abre concurso público com 305 vagas imediatas e salários de até R$ 3,3 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
01

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
02

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
04

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem