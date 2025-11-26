NOVEMBRO NEGRO

Feira Preta Festival Salvador transforma polo criativo em vitrine do Empreendedorismo Negro

Doca 1 Polo de Economia Criativa será o palco de um evento que reúne moda, gastronomia,inovação e empreendedorismo

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:05

A Feira Preta Festival Salvador materializa a missão e o propósito do polo de economia criativa Crédito: Divulgação

O Doca 1 Polo de Economia Criativa será o palco principal das atividades de mercado e inovação do Feira Preta Festival Salvador, que acontece gratuitamente de 28 a 30 de novembro, na região do Comércio. O espaço receberá grandes desfiles de moda, feiras de gastronomia e artesanato, além de uma imersão no mundo dos games, consolidando-se como o coração pulsante do evento focado na celebração e no fomento do empreendedorismo negro. O festival, que ocupa diversos pontos históricos da capital baiana, concentra no Doca 1 a experiência de consumo e a demonstração da força criativa da diáspora africana no Brasil.

A programação “Preta na Moda”, apresentada por C&A, é um dos grandes atrativos da praça Rosa dos Ventos, no Doca 1. O público terá acesso a uma loja colaborativa de marcas nos dois dias de evento, funcionando das 10h às 22h no sábado, 29, e das 10h às 20h no domingo, 30. Os desfiles prometem emocionar e inspirar, trazendo à tona a inventividade da moda negra: no sábado, haverá o Desfile Feira Preta Cria às 14h, apresentando as coleções de 22 marcas emergentes, seguido pela apresentação das marcas MOAB / Balbina às 16h. No domingo, o público poderá conferir o Desfile Fancy África às 15h, com a participação de 8 marcas, e a apresentação da renomada estilista Mônica Anjos às 17h.

Para a gestora do Doca 1, Cláudia Varjão, receber o Feira Preta Festival Salvador é muito mais do que sediar um grande evento, é materializar a missão e o propósito do polo. “O Doca 1 foi concebido como um território de inovação, cultura e diversidade, e o festival é a expressão máxima disso. Primeiro, ele movimenta a economia criativa negra, dando visibilidade e mercado para centenas de empreendedores, estilistas, gamers e chefes de cozinha. O Doca 1 se transforma, de fato, em um hub de negócios, onde a criatividade, a ancestralidade e a inovação geram renda e oportunidades” pontua. “Além disso, o evento reforça a nossa vocação como espaço de pertencimento. Ao trazer a força da moda, da gastronomia e dos games para o nosso complexo, estamos garantindo que a história, a arte e a visão de mundo da população negra sejam protagonistas no coração de Salvador”, finaliza.

O Feira Preta Degusta, apresentado pela rede de supermercados ASSAÍ, trará uma Feira de Gastronomia com 12 empreendedores selecionados que participaram do programa Feira Preta Cria Gastronomia, funcionando das 10h às 22h no sábado, e das 10h às 20h no domingo. Paralelamente, o Mercado da Preta, com apoio do SEBRAE, funcionará como uma grande feira de comércio, reunindo 111 expositores com produtos e serviços diversos, disponível das 10h às 22h no sábado, e das 10h às 20h no domingo.

Na Sala Califórnia, o público terá um contato direto com o universo dos jogos digitais produzidos por criadores negros. A área de GAMES funcionará das 13h às 18h em ambos os dias. Os visitantes poderão experimentar jogos como “Zumbi dos Palmares” e “Murukutu: Floresta corpo-território” no sábado, além de “Murukutu: Defenda a floresta” no domingo, promovendo uma experiência lúdica e educativa que valoriza a história e a cultura afro-brasileira. A concentração dessas atividades no Doca 1 reforça a missão do Feira Preta Festival de impulsionar a economia criativa negra, oferecendo uma plataforma de visibilidade, negócios e troca cultural em Salvador.

Serviço

O quê: Feira Preta Festival Salvador

Onde: Doca 1 (Avenida da França, S/N, Comércio)

Quando: 28 a 30 de novembro (sexta a domingo), das 10h às 22h

Ingressos: Entrada gratuita

Confira abaixo a programação completa das atividades do festival:

28 DE NOVEMBRO (SEXTA)

FALA PRETA Apresentado por NIVEA

Local: Mirante do Arquivo Público de Salvador

Sujeito à lotação - chegar 30 minutos antes

9h às 10h - Abertura oficial do Feira Preta Festival (mesa de autoridades)

11h às 12h30 - Lançamento da pesquisa sobre Empreededorismo Negro na America Latina, realizado pela Feira Preta em parceria com o Banco CAF

Com Eddy Bermudez (Banco CAF -Colombia), Yan Ragede (Dapom - Salvador), Yannia Sofía Garzón Valencia (Economista -Colombia), Professor Helio Santos (Economista -UFBA/OXFAM Salvador) | Mediação: Danielle Almeida (Coordenadora da Pesquisa - Feira Preta)

Intervalo

13h30 às 14h20 - Acelerando o Capital Negro – Estratégias de Financiamento e Ascensão Global

Com Fernanda Dativo (Sitawi), Lais Rocha (Vox Capital), Tamires Santos (Coordenadora Estadual de Fomento ao Empreendedorismo Negro no Estado da Bahia) e Nicolay Bispo (NBHA Consultoria Jurídica voltado à Economia de Impacto e a Novos Negócios)

14h30 às 15h20 - O poder do consumo da População Negra - oferecimento Nívea

Com Ligia Annunziato(Gerente Executiva de Sustentabilidade e Diversidade, Equidade e Inclusão NIVEA), Juliana Junqueira (Gerente de Marketing da NIVEA Brasil), Ana Paula Xongani (Ateliê Xongani), Dayane Oliveira (Co-fundadora e Diretora de Operações da Agência AS MINAS - BA) | Mediação: Adriana Barbosa (Fundadora da Feira Preta)

16h30 às 17h30 - Empreendedorismo e Tecnologia - Oferecimento META

Com Vitor Del Rey (Instituto GUETTO), Denise Denicol (ODABÁ - Associação de afro empreendedorismo), Christel Scholten (Diretora Executiva da Reos Partners), Jamile Barreto (Sócia-proprietária da Rever Diversidade) e Ana Maria Cardoso (Analista de Pesquisa e Dados do Observatório Fundação Itaú)

AUDIOVISUAL

Local: Casa das Histórias de Salvador

09h - Documentário Ilê Aiyê

10h40 - Roda de Conversa: “Tempo de frestas que vazam do processo criativo de desenvolvimento de roteiro na residência Iamo”

14h - Sessão de curtas seguido de conversa com idealizadores:

- Na volta eu te encontro

- E seu corpo é Belo

ALVORADA DOS OJÁS

18h às 20h - Local: Praça Maria Felipa

29 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

SHOWS

PALCO AXE Apresentado por Nubank

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

12h às 13h - DJ Eduardo Brechó

13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara

14h às 15h - DJ Eduardo Brechó

15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen

16h às 17h - DJ RDD

17h às 18h - Jau convida Rachel Reis

18h às 19h - DJ RDD

19h às 20h - EdCity Fantasmão

PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Cleidson Baby

12h - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa | Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor

12h50 - BatalhaRap

13h30 - Nega Fya: Do ódio ao amor

14h00 - Experiência Jamaica

15h - Shook Na Voz + RB Cria

15h30 - Lunna Montty

16h30-Levysso

17h30 - Paulilo

18h30 - Freshprincedabahia

19h45 - Jeffinho

20h30 - Tia Carol

PRETA TALKS Apresentado por Nívea

Local: Mirante do Arquivo Público de Salvador

Sujeito à lotação - chegar 30 minutos antes

10h às 10h50 - Negócios que Curam o Mundo: Justiça Climática em Ação

Com Natália Mapuá, Midiã Noelle e Eliete Paraguaçu

11h às 11h50 - Economia Criativa e Inventividade Negra na Moda

Com Moab Barros (Balbina e MOAB), Hisan Silva (Dendezeiro) Céu Rocha e Júnior Rocha (Meninos Rei), Mônica Anjos (Marca Mônica Anjos) | Mediação: Gustavo Narciso

12h às 12h50 - O corpo como território de memória Criatividade e Decisão

Com Nara Peixoto e Letícia Menezes (Olabisi - Laboratório Criativo)

13h - Intervalo

14h às 14h50 - Lideranças Femininas Pretas em Negócios Criativos

Com Benilda Brito (Nzinga Coletivo de Mulheres Negras de MG) e Zakiya Shani Carr (Odara Solutions/ Black Women Disrupt) | Mediação: Val Benvindo

15h às 15h50 - Festivais da Diáspora: Conexões de afeto, inventividade e ancestralidade

Com Jose Luis (Latino Life/ Londres UK), Maurício Sacramento “freshprincedabahia” (Batekoo) e Broken Pain (Reino Unido) | Mediação: Adriana Barbosa (Feira Preta Festival)

16h às 16h50 - Novas Construções: Arquitetura Negra e Espaços de Pertencimento

Com João Gabriel (A Sala Preta), Bamidele Fasoyin (Casa de Maria Arquitetura) e Filipe Cady (Studio Cady)

FEIRA PRETINHA

Local: Rua Portugal

10h às 18h - Espaço Kids Afrolúdico Amora com monitores especializados

- Brincadeiras focadas na cultura da infância com brinquedos afrocentrados

- Espaço de Arte, onde as crianças poderão colorir

- Espaço Baby com estrutura brincante adequada para bebês e crianças de colo

11h - Encontro de Capoeira Infantil

13h - Projeto Sodomo Didá

Programação em parceria com a Escola Afro-brasileira Maria Felipa

14h- Oficina de pintura facial e brincadeiras

14h às 15h – Oficina de produção de Abayomis

17h às 18h – Oficina de Rimas e Improvisos

AUDIOVISUAL

Local: Casa das Histórias de Salvador

09h - Documentário 40 anos do Axé

10h40 - Roda de Conversa “Tempo das frestas que vazam do processo criativo da conceituação de direção na residência Iamo”

14h - Sessão de curtas seguido de conversa com idealizadores

- A menina que queria voar

- O Céu não sabe meu nome

STAND UP

Local: Mirante do Arquivo Público de Salvador

Sujeito à lotação - chegar 30 minutos antes

18h15 - Maira Santos (Moçambique)

19h30 - Felipe Ferreira (BA)

MAPPING com Salvador Mapping

Local: Praça Maria Felipa

19h às 21h - Carrinho Projetor

19h às 22h - Mapping “Acaso Surreal”

PRETA NA MODA apresentado por C&A

Local: Doca 1 (Área externa)

10h às 22h - Loja colaborativa das marcas

14h às 14h30 - Desfile Feira Preta Cria (22 Marcas)

16h às 16h30 - MOAB / Balbina

GAMES

Local: Doca 1 - Sala Califórnia

13h às 18h - Jogos Feira Preta + Salve Games

- Zumbi dos Palmares

- Murukutu: Floresta corpo-território

FEIRA PRETA DEGUSTA apresentado por ASSAÍ

10h às 22h - Feira de Gastronomia com 12 empreendedores que participaram das turmas do Feira Preta Cria Gastronomia, patrocinado pelo ASSAI.

MERCADO DA PRETA apresentado pelo SEBRAE

10h às 22h - Feira com 111 expositores com produtos e serviços diversos

ENCONTRO DE CAPOEIRA REGIONAL

12h às 13h - Local: Praça Maria Felipa (Monumento à Capoeira)

ATIVIDADES EM PARCERIA COM A SECULT

9h às 17h - Exposição: Floresta de Infinitos (SÁBADO E DOMINGO)

Local: Casa das Histórias de Salvador

Descrição: Inspirada na instalação apresentada na 35ª Bienal de São Paulo (2023), a mostra reverência aos guardiões da floresta humanos e não humanos que sustentam a continuidade da vida. São homenageados nomes e presenças que ecoam como raízes e vozes de resistência: Chico Mendes, Dom Phillips, Bruno Pereira, Mãe Stella de Oxóssi, Joãozinho da Goméia, Mãe Edna, Mãe Mirinha de Portão, além de entidades simbólicas como o Rio Doce, a perereca-verde-de-fímbria e o pássaro peito-vermelho-grande.

A exposição conta também com uma mostra coletiva com 60 obras de 16 artistas: Alana Barbo, Aline Brune, Ani Ganzala, Arissana Pataxó, Davi Rodrigues, Edsoleda Santos, Frans Krajcberg, Laryssa Machada, Mateus Morbeck, Mayara Ferrão, Mestre Dicinho, Presciliano Silva, Tiago Sant’Ana, Ventura Profana, Yacunã Tuxá e Jaider Esbell, que se misturam em pinturas, esculturas, fotografias, performances e arte digital criando uma paisagem que une o visível e o invisível, o ancestral e o contemporâneo. É um convite pra escutar as forças da natureza, dos orixás e dos espíritos da mata que habitam o corpo e a terra.

15h - Sons do Museu - Caça ao Som

Local: Cidade da Música da Bahia

Descrição: Embarque em uma experiência sonora única: os visitantes recebem pistas auditivas — ao vivo ou gravadas — e precisam desvendar os mistérios do museu, localizando objetos, instrumentos ou espaços que correspondem aos sons. Uma atividade que estimula a percepção, a atenção e a curiosidade de forma lúdica e interativa.

30 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

SHOWS

PALCO AXE Apresentado por Nubank

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

12h -Música ambiente

12h30 - Pagode Por Elas com Rai Pereira convidam A Dama e Nath BR

13h30 - DJ Nai Kiese

14h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso

15h30 - DJ Nai Kiese

15h50 - Ministereo Público

17h50 - Dj Nai Kiese

18h10 - Baile Essencial | Bloquinho Delas

19h - O Kanalha

20h - Baile essencial | Errari

21h- Baile essencial | B2B

PALCO PAREDÃO

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Tia Carol

12h - DJ Allexuz

13h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley

14h15 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira

15h15 - DJ Allexuz

16h - Tiago Simas

17h - DJ Belle

17h30- Movimento Zé Pilintra- (chão em frente ao palco)

18h - Samba Orisun

19h - DJ Belle

19h40 - Samba Trator

PRETA TALKS apresentado por NIVEA

Local: Mirante do Arquivo Público de Salvador

Sujeito à lotação - chegar 30 minutos antes

10h30 às 11h20 - Ato Ecumênico: religar com o sagrado

Com Sheikh Alhaji Abdul Hameed Ahmad ( Imam do Centro Cultural Islâmico da Bahia), Ras André Guimarães (Igreja Metodista Filadélfia do Engenho Velho da Federação), Claudia Miguel de Oliva Lemos e Elton Magno (Tateto do N'Zo Ofá Muckumbi Deoamazi)| Mediação: Adson Silva (Roda Ecumênia de Saberes)

11h30 às 12h20 - Aula Magna: Pensar com a Encruzilhada: Feminismos Negros e Interseccionalidade

Com Carla Akotirene (Pesquisadora de antirracismo e feminismos negros)

12h30 às 13h20 - Diáspora em Movimento: Conexões entre África e Brasil

Com Karen Melissa Pacheco Monteiro (Criadora de Conteúdo -Cabo Verde), Gelson Dandele (Produtor Cultural - Angola) e Dami Falade (Educador -Nigéria) | Mediação: Carolina Osunleye (Projeto The African Pride)

13h30 às 14h20 - Intervalo

14h30 às 15h20 - Mulheres de Axé: Ancestralidade, Conhecimento e Inovação

Com Mãe Beth de Oxum (PE), ,Mãe Angélica d'Oxum (BA) e Anikeade Osunladun Omidire (Morèmi Centro Yoruba no Brasil e na Nigéria) | Mediação: Loo Nascimento (Neyzona)

16h40 às 17h30 - Lançamento do Livro “Meridiana” de Eliana Alvez Cruz (Companhia das Letras)

Eliana Alves Cruz é jornalista, escritora e roteirista. Foi indicada ao International Emmy Awards de 2024, a maior premiação da televisão mundial, por sua atuação no time de roteiristas da série Anderson Spider Silva. É autora de, entre outros, “A vestida”, que venceu na categoria Contos o prêmio Jabuti de 2022, mesmo ano em que lançou, pela Companhia das Letras, o romance “Solitária”.

FEIRA PRETINHA

Local: Rua Portugal

09h - Malezinho (Saída da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia)

10h às 18h - Espaço Kids Afrolúdico Amora com monitores especializados

- Brincadeiras focadas na cultura da infância com brinquedos afrocentrados

- Espaço de Arte, onde as crianças poderão colorir

- Espaço Baby com estrutura brincante adequada para bebês e crianças de colo

Programação em parceria com a Escola Afro-brasileira Maria Felipa

12h - Oficina de produção de colares africanos

14h às 15h – Oficina de Rimas e Improvisos

17h às 18h – Oficina de produção de Abayomis

AUDIOVISUAL

Local: Casa das Histórias de Salvador

09h- Exibição de Curtas Metragens:

- Na Volta te encontro

- E seu corpo é Belo

- A menina que queria voar

11h - Filme a ser substituido ( Longa)

14h - Exibição do longa metragem “Kasa Branca”

STAND UP

Local: Mirante do Arquivo Público de Salvador

Sujeito à lotação - chegar 30 minutos antes

18h15 - Magali Soares

19h30- Matheus Buente

MAPPING com Salvador Mapping

Local: Praça Maria Felipa

19h às 21h - Carrinho Projetor

19h às 22h - Mapping “Acaso Surreal”

PRETA NA MODA apresentado por C&A

Local: Doca 1 (Área externa)

10h às 20h - Loja colaborativa das marcas

15h às 15h30 - Desfile Fancy África (8 marcas)

17h às 17h30 - Mônica Anjos

GAMES

Local: Doca 1 - Sala Califórnia

13h às 18h - Jogos Feira Preta + Salve Games

- Zumbi dos Palmares

- Murukutu: Defenda a floresta

FEIRA PRETA DEGUSTA apresentado por ASSAÍ

10h às 20h - Feira de Gastronomia com 12 empreendedores que participaram das turmas do Feira Preta Cria Gastronomia, patrocinado pelo ASSAI.

MERCADO DA PRETA apresentado pelo SEBRAE

10h às 20h - Feira com 111 expositores com produtos e serviços diversos

11h - Timeline CMB

Local: Cidade da Música da Bahia

Descrição: A Cidade da Música da Bahia apresenta com entusiasmo o seu jogo oficial, uma iniciativa que une cultura, interatividade e tecnologia para aproximar o público da rica herança musical baiana. Desenvolvido com foco na experiência lúdica e educativa, o jogo convida usuários de todas as idades a explorarem ritmos, personagens e curiosidades que fazem da Bahia um dos maiores polos musicais do mundo.