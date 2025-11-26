EMPREGOS E SOLUÇÕES

Riachuelo LAB e Mãos da Moda: Inovação e resgate de raízes no fomento ao talento brasileiro

Parceria com a Nordestesse apresentam coleções exclusivas, além de unirem designers e artesãos da Bahia e Paraíba

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:34

Mãos da Moda: a primeira Iniciativa do LAB valoriza artesanato e estilistas do Nordeste em parceria com a Nordestesse Crédito: Divulgação

A Riachuelo anuncia o lançamento do Riachuelo LAB, uma plataforma de curadoria e incentivo a talentos em moda, arte e cultura. Dedicado a fomentar o talento nacional, o LAB nasce como um espaço de colaboração e experimentação criativa, conectando designers, artesãos e comunidades em torno de um mesmo objetivo: celebrar a potência criativa do Brasil e fomentar os talentos nacionais.

Com raízes no Rio Grande do Norte e quase oito décadas de história, a Riachuelo carrega em sua essência o compromisso de gerar oportunidades e promover o desenvolvimento do Brasil por meio da moda. Hoje, é a maior empregadora de moda do país e abriga o maior polo fabril da América Latina, uma conquista que reforça sua vocação para impulsionar pessoas e talentos. Ao longo de sua trajetória, a marca já realizou mais de 70 colaborações criativas com designers e artistas, e agora amplia esse movimento com o LAB - um hub de criatividade e conexões autênticas que fortalece o papel da companhia como agente transformador do setor.

“O Riachuelo LAB nasce como um espaço de encontro entre a arte, a moda e a cultura. Mais do que um projeto, ele simboliza o novo momento da Riachuelo: uma marca que resgata suas origens e acredita na criatividade como força de transformação”, afirma Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo. “Acreditar em talentos é acreditar no Brasil. É investir em diversidade de olhares, em inovação e em relevância cultural. É a forma mais verdadeira de nos conectarmos com o consumidor de hoje, que busca marcas com propósito e orgulho do que representam”, completa a executiva.

Mãos da Moda: a 1ª iniciativa

O Mãos da Moda, projeto criado em parceria com a Nordestesse, é o primeiro movimento apoiado pelo Riachuelo LAB. A iniciativa tem como propósito fortalecer e preservar os saberes manuais tradicionais do Brasil, promovendo um intercâmbio entre estilistas e artesãos das áreas têxteis (bordado, crochê, renda, tear), de cestaria e de couro.

O projeto contemplará inicialmente a Bahia e Paraíba, chegando ao Rio Grande do Norte em 2026 - a ideia é que se torne um programa contínuo de valorização da moda autoral e do artesanato brasileiro, estendendo a outros estados gradativamente.

“Nos quatro anos de atuação da NORDESTESSE, percebemos que muitas vezes as marcas de moda, estabelecidas majoritariamente nas capitais, não conseguem acessar grupos artesanais que poderiam agregar muito ao produto final e à sua identidade e imagem. O MÃOS DA MODA surge justamente para estreitar esses laços, garantindo recursos humanos e financeiros para que a parceria resulte numa coleção coesa e que fortaleça tantos as marcas quanto os grupos artesanais", afirma Daniela Falcão, fundadora da NORDESTESSE.

Na Bahia, os grupos artesanais participantes do projeto foram selecionados pelo Artesanato da Bahia, órgão ligado à SETRE-BA (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e esporte), enquanto na Paraíba a escolha foi feita em conjunto com o Programa do Artesanato Paraibano (PAP), vinculado à Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico. Os grupos artesanais contemplados se dedicam a preservar saberes manuais ancestrais como a renda de bilro, bordado em crivo rústico, ponto-cruz, labirinto, entre outros.

As marcas de moda autoral tiveram a oportunidade de se inscrever no projeto por meio de chamada pública, enviando o detalhado de suas coleção e ao menos dois croquis do que será a colecão. Nos dois estados, foram inscritos mais de 40 projetos, julgados e escolhidos pelo comitê do MÃOS DA MODA.

Os seis vencedores da Bahia são: Adriana Meira Atelier, Dua, Luci Bortowiski, Inttui, Areia e Teroy. Já na Paraíba, os vencedores são: Marca Morada e Carnavalia. Estes vencedores selecionados seguem no projeto MÃOS DA MODA, onde cada marca irá produzir 12 looks, e receberão todo o auxílio com mentorias e aporte financeiro de R$18.000 para a marca e R$12.000 para seu respectivo grupo artesanal.

Os projetos finais serão apresentados ao público em eventos locais em maio de 2026 e terão lançamento nacional no Dragão Fashion Brasil, a maior semana de moda do Nordeste, que acontece em Fortaleza em junho de 2026, com custos de participação integralmente custeados pelo projeto.

O resgate das raízes

Vivendo uma nova fase de sua trajetória, a Riachuelo revisita suas origens para celebrar o Brasil e se conectar de forma mais autêntica com o consumidor. Esse movimento se traduz em uma identidade mais proprietária e um posicionamento cada vez mais conectado ao seu propósito.

O Riachuelo LAB é um dos primeiros passos dessa jornada, que seguirá em 2026 com novas iniciativas e parcerias voltadas à pesquisa, criatividade e desenvolvimento da moda, arte e cultura do Brasil.

Com ele, a marca reafirma seu papel de protagonista no fortalecimento da potência criativa dos talentos nacionais, dando visibilidade às mãos, vozes e histórias que fazem o país pulsar.