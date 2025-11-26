EMPREGOS E SOLUÇÕES

MOVER oferece 5 mil bolsas de idiomas para pessoas negras

Interessados podem se inscrever para cursos de inglês, francês, alemão, espanhol e sueco, até 30 de novembro

Carmen Vasconcelos

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15:50

O MOVER abriu a última chamada de 2025 para o programa Mover Mundo Idiomas, oferecendo bolsas integrais para pessoas negras em cursos online Crédito: Shutterstock

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) abre a última chamada de 2025 para o programa MOVER Mundo Idiomas. A iniciativa, realizada em parceria com a EF, oferece bolsas 100% gratuitas para pessoas negras em cursos de inglês, francês, alemão, espanhol e sueco. As inscrições podem ser feitas no site do MOVER até 30 de novembro — ou até o preenchimento total das vagas.

Os cursos são totalmente online e podem ser concluídos em até seis meses, com flexibilidade para que cada participante organize sua rotina de estudos. O programa é afirmativo e destinado a pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas) com 16 anos ou mais.

Segundo Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do MOVER, a ampliação do programa reforça o compromisso da coalizão com a formação da comunidade negra. “A fluência em um novo idioma é fundamental para o desenvolvimento de carreiras. Temos uma parceria com a EF há 3 anos que já impactou aproximadamente 100.000 pessoas com o oferecimento de bolsas de estudo de inglês. Agora, ampliamos essa ação e estamos democratizando o acesso a outros idiomas para acelerar ainda mais as trajetórias profissionais”, afirma.

As bolsas representam uma oportunidade de desenvolver novas habilidades, ampliar horizontes profissionais e impulsionar a carreira com um certificado internacional ao final do curso. A iniciativa integra a meta do MOVER de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, emprego e empreendedorismo.

Sobre o MOVER

O MOVER (Movimento pela Equidade Racial) é uma associação sem fins lucrativos que, por meio de conscientização, fomento ao desenvolvimento de carreiras e à inovação inclusiva de pessoas negras, visa promover e acelerar a equidade racial. Atualmente, é formado por 60 empresas que atuam de forma colaborativa: Alcoa, ALLOS, Amazon, Ambev, Americanas S.A., Alpargatas, Arcos Dorados-McDonald’s, Assaí, Atento, Bain & Company, Bayer, BNDES, BRF, Bunge, Cargill, Cia de Talentos, Coca-Cola Brasil, Cogna, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL Supply Chain, Diageo, Disney, Dow Brasil, EF, Eli Lilly, General Mills, GM, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Grupo L´Oréal no Brasil, Heineken, Kellanova, Klabin, Kenvue, Kraft Heinz, Lojas Renner, McKinsey & Company, Magalu, Marfrig, Mastercard, Michelin, Mondelëz International, Moove, Natura, Nestlé, PepsiCo, Pernod Ricard, Pluxee, PwC Brasil, RD - Raia Drogasil, Vale, Vila Nova Partners, Vibra, XP Inc., Yduqs e 3M. Mais informações em www.somosmover.org e nas redes oficiais (Instagram | LinkedIn | YouTube).