Entre os corpos e o bloqueio do lucro do tráfico e a recomendação do CNJ contra a PM

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 05:00

Duas operações, dois resultados. No Rio, mais de 2.500 policiais, blindados e helicópteros invadiram os complexos da Penha e do Alemão para cumprir mandados contra o Comando Vermelho na terça (28). O resultado: quatro agentes mortos e mais de 120 corpos enfileirados em praça pública na Operação Contenção, realizado pelo governo carioca.

Já a Operação Carbono Oculto, contra o PCC, em 28 de agosto, não deu um tiro: bloqueou mais de R$ 3,2 bilhões, investigou mil postos, usinas e fundos da Faria Lima. O crime organizado não está mais restrito às favelas — movimenta bilhões com lavagem de dinheiro. Enquanto o Rio insiste na guerra, a PF mostrou que inteligência e integração desarticulam o tráfico sem derramar sangue.

O que vale mais: pilhas de corpos ou o bloqueio do lucro do crime? 

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Entre os corpos e o bloqueio do lucro do tráfico

Moradores recolhem corpos na zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para rua por Reprodução/CNN
Corpos foram levados para praça por Reprodução/CNN
Escolas de samba suspendem ensaios após megaoperação por Reprodução
Corpos foram levados para praça e cobertos por Raull Santiago/Arquivo Pessoal
Corpos começaram a chegar na madrugada por Reprodução
Corpos chegando ao HGV após megaoperação por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Policiais morreram em megaoperação por Reprodução
Comando Vermelho dava ordem para matar em grupo de WhatsApp por Reprodução
Diversos perfis surgiram afirmando ser a Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/Redes sociais
Irmã de Japinha do CV fez pedido nas redes sociais por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/Redes sociais
Japinha do CV trocou mensagens com a amiga antes de morrer por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Japinha do CV por Reprodução/ Redes sociais
Grafite faz alusão a um urso, vulgo do traficante Edgard Alves de Andrade, o Doca, chefe do CV por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Complexo do Alemão por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Complexo do Alemão, no Rio por Tomaz Silva/Agencia Brasil
Helicóptero pousando no Complexo da Penha por Reprodução I Redes sociais
Número de traficantes presos chegou a 16 por Reprodução
Mourad, conhecido como "Primo", e Roberto Augusto, o "Beto Louco" por Leandro Chemalle/Estadão Conteúdo
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Forças policiais estaduais e federal participam por Alberto Maraux/SSP
Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso por Reprodução
Conhecido como Tomador das Favelas por Reprodução
Conhecido como Tomador das Favelas por Reprodução
Conhecido como Tomador das Favelas por Reprodução
Conhecido como Tomador das Favelas por Reprodução
Conhecido como Tomador das Favelas por Reprodução
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante por Redes sociais
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante por Redes sociais
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante por Redes sociais
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante por Redes sociais
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante por Redes sociais
Irmão de Diaba Loira diz que seguirá os passos da traficante por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Diaba Loira, do TCP, morre em confronto com o CV por Redes sociais
Publicação da Diaba Loira foi feito entre uma e duas horas antes da integrante do TCP morrer por Reprodução
'Diaba Loira' é morta após confronto entre o TCP e CV por Redes sociais
'Diaba Loira' entra para o Disque Denúncia por Reprodução
'Diaba Loira' manda PM ir pra cima do CV por redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca CV pelo TCP e está jurada de morte por Redes sociais
'Diaba Loira' troca o CV pelo TCP por Redes sociais
Diaba Loira do CV por Reprodução
Moradores recolhem corpos na zona norte do Rio de Janeiro por Tomaz Silva/Agência Brasil

CNJ: diligências da PM passam antes no MP

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou na última terça-feira (28), por unanimidade, uma recomendação para orientar todos os magistrados da área criminal a não aceitarem pedidos feitos diretamente pela Polícia Militar (PM), sem a ciência do Ministério Público (MP).  

De acordo com a Agência Brasil, o texto reforça que a PM não tem atribuição para conduzir investigações nem solicitar diligências como de busca e apreensão em residências, exceto no caso de crimes militares praticados por seus próprios membros.

A medida foi aprovada após a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) ter levado ao conhecimento do CNJ a concessão de diversos mandados de busca e apreensão pedidos ao Judiciário paulista diretamente pela PMSP, sem o conhecimento do MP. 

CNJ
CNJ Crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ

CNJ: diligências da PM passam antes no MP

CNJ decide aposentar compulsoriamente juíza acusada de paralisar processos por Rômulo Serpa/Agência CNJ
Fachada do CNJ por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Polícia Militar por Shutterstock
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
Fechada do CNJ por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CNJ por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CNJ por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CNJ por Gil Ferreira/Agência CNJ
CNJ por Fábio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil
CNJ por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Polícia Militar em açõ na Bahia por Divulgação / PMBA
Polícia Militar faz ação ostensiva por Ascom / PMBA
Polícia Militar atende ocorrência na Federação por Ana Albuquerque / CORREIO
Policiais militares foram presos em operação da Polícia Civil por Poliana Lima/Polícia Civil
Polícia Militar atende ocorrência na Federação por Ana Albuquerque / CORREIO
Polícia Militar na Operação Força Total em Salvador por Divulgação / Ascom PM
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Polícia Militar por Alberto Maraux
Polícia Militar por Divulgação
Tropas da Polícia Militar por Fernando Frazão/Agência Brasil
Moradores denunciam atividade de policiais militares dentro de condomínio em Feira de Santana por Reprodução/Redes Sociais
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar atuando no Habeas Copos por Divulgação
Polícia Militar testará veículo tático blindado em ações contra facções por Divulgação
Polícia militar por Divulgação/PM
Polícia Militar da Bahia por Rafael Martins/GOVBA
O veículo furtado foi localizado pela 22ª Companhia Independente de Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar da Bahia é pioneira na Operação por Feijão Almeida/GOVBA
Polícia Militar e Polícia Civil por Divulgação/SSP
Agentes da Policia Militar foram acionados ao local por Reprodução/Portal Pau da Lima
Ação contou com apoio de diversos órgãos por Divulgação
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar do Rio de Janeiro por Tânia Rêgo/Agência
Polícia Militar esteve no Shopping da Gente nesta por Marina Silva/CORREIO
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Homem foi localizado por policiais militares por Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO
Mulher joga lata em policiais e é agredida por PM durante festa em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Criança se colocou entre PMs e mulher por Reprodução
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
Manifestante gravou momento de agressão por Reprodução
PM apreende aves silvestres em Catu por Divulgação
Concurso da PM oferece 60 vagas para Oficiais da Saúde; remuneração inicial é de R$ 11,5 mil por Divulgação
PM é alvo de operação por negociar armas com facção por Reprodução
MP e PM agiram juntos por Divulgação
MP e PM agiram juntos por Divulgação
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
Operação Sinergia integra PC e PM contra integrantes de facções na capital baiana por Alberto Maraux
marina silva/arquivo correio por Marina Silva/Arquivo CORREIO
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM faz megaoperação na Engomadeira por Divulgação PM-BA
PM realiza operação em Salvador por Divulgação PM-BA
CNJ decide aposentar compulsoriamente juíza acusada de paralisar processos por Rômulo Serpa/Agência CNJ

'Droga delivery’

 Apesar de os autores da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, terem sido mortos em confronto, a Polícia Civil de Feira de Santana ouviu parentes das vítimas para descartar a possibilidade de outros envolvidos no crime.

No último dia 23, casal fazia “delivery do tráfico”. Vítor não tinha irmão traficante. Ele é primo de Danilo Galdino de Lima Silva, líder do tráfico na região.

A correção partiu da própria polícia. 

Casal foi atraído para emboscada
Casal foi atraído para emboscada Crédito: Reprodução

Casal morto foi atraído para emboscada

Casal foi atraído para emboscada por Reprodução
Homem que matou amigo com 40 facadas é preso em Feira de Santana por Divulgação
Ação policial em Feira de Santana por Divulgação/Polícia Civil
Conjunto Penal de Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Felipe de Freitas Lima, Gilmar Rodrigues de Souza, Joales Jesus de Souza e Paulo Sérgio Gomes Cardoso por Reprodução
Casal foi atraído para emboscada por Reprodução

