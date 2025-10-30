Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja onde o Comando Vermelho atua em Salvador

bb

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Marca do CV no Vale das Pedrinhas
Marca do CV no Vale das Pedrinhas Crédito: Marina Silva

Quando a segunda maior organização criminosa chegou à Bahia, fogos de artifício no céu do Complexo do Nordeste celebraram uma das alianças mais mortais enfrentadas atualmente pela Secretaria de Segurança Pública (SSPBA). Há cinco anos, o extinto Comando da Paz (CP) virou uma de muitas filiais do Comando Vermelho (CV) espalhadas pelo país. A intenção era fazer frente à expansão da maior facção do estado, o Bonde do Maluco (BDM).

Desde 2020, todos os territórios que eram do CP, incluindo o Complexo do Nordeste - que engloba os bairros de Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e o próprio Nordeste de Amaralina -, passaram a ser controlados pela facção carioca.

Baianos suspeitos de integrar o CV foram presos em megaoperação

Alan Barbosa Fonseca por Reprodução
Carlos Henrique Souza dos Santos por Reprodução
Anailton Conceição dos Santos por Reprodução
Armando Santos de Jesus por Reprodução
Carlos Anderson Mattos Conceição por Reprodução
Diogo Garcez Santo Silva por Reprodução
Lucas Santos Barbosa por Reprodução
Danilo Ferreira do Amor Divino por Reprodução
Fábio Francisco Santana Sales por Reprodução
Felipe Neves da Silva por Reprodução
Felipe de Jesus do Rosário por Reprodução
Pedro Henrique Mascarenhas por Reprodução
Robert da Silva de Jesus por Reprodução
Rauflan Santos Costa por Reprodução
Marlon Niza dos Santos Júnior por Reprodução
William Pinheiro Moura por Reprodução
1 de 16
Alan Barbosa Fonseca por Reprodução

Um deles é Cosme de Farias. A região foi uma das primeiras a sentir da pior forma uma das práticas pioneiras do grupo: a extorsão. Em setembro de 2023, o dono de uma revendedora de gás, Gerson Leopoldino Andrade, 69, foi executado em frente à família por não pegar R$ 7 mil para continuar trabalhando.

O Rio Vermelho amanheceu no dia 23 de abril deste ano demarcado pelo grupo carioca. No Largo de Dinha, point de encontro entre baianos e turistas, a inscrição CV estava esplanada em postes e paredes. Engomadeira, Saramandaia, Mirantes de Periperi , Liberdade, Alto das Pombas, Mussurunga, Vila Verde, Iapi, Sussuarana, Alto da Teresinha, Tancredo Neves e Vila Laura são algumas regiões dominadas pelo CV na capital baiana. Em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, a facção está nos bairros Portão, Areia Branca e Capelão.

Na manhã desta quarta (29), o CORREIO percorreu alguns bairros da capital baiana com influência do CV, para averiguar o clima por conta das mortes no Rio de Janeiro. O clima foi de aparente tranquilidade no Complexo do Nordeste, Tancredo Neves e Sussuarana.

Leia mais

Imagem - Comerciantes são obrigados por facção a pagar taxa de até R$ 7 mil senão morrem

Comerciantes são obrigados por facção a pagar taxa de até R$ 7 mil senão morrem

Imagem - CV na Dinha: facção faz pichações para demarcar território no Rio Vermelho

CV na Dinha: facção faz pichações para demarcar território no Rio Vermelho

Comando Vermelho se estabelece na Bahia a partir de aliança com o CP 

Tags:

Violência

Mais recentes

Imagem - Morre, aos 90 anos, o político baiano Raul Ferraz

Morre, aos 90 anos, o político baiano Raul Ferraz
Imagem - Corpos com sinais de violência são abandonados no KM 17

Corpos com sinais de violência são abandonados no KM 17
Imagem - Com prêmio de R$ 15 mil, empreendedora baiana vence disputa nacional do setor de alimentação

Com prêmio de R$ 15 mil, empreendedora baiana vence disputa nacional do setor de alimentação

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada