VIOLÊNCIA

Veja onde o Comando Vermelho atua em Salvador

Bruno Wendel

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Marca do CV no Vale das Pedrinhas Crédito: Marina Silva

Quando a segunda maior organização criminosa chegou à Bahia, fogos de artifício no céu do Complexo do Nordeste celebraram uma das alianças mais mortais enfrentadas atualmente pela Secretaria de Segurança Pública (SSPBA). Há cinco anos, o extinto Comando da Paz (CP) virou uma de muitas filiais do Comando Vermelho (CV) espalhadas pelo país. A intenção era fazer frente à expansão da maior facção do estado, o Bonde do Maluco (BDM).

Desde 2020, todos os territórios que eram do CP, incluindo o Complexo do Nordeste - que engloba os bairros de Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e o próprio Nordeste de Amaralina -, passaram a ser controlados pela facção carioca.

Um deles é Cosme de Farias. A região foi uma das primeiras a sentir da pior forma uma das práticas pioneiras do grupo: a extorsão. Em setembro de 2023, o dono de uma revendedora de gás, Gerson Leopoldino Andrade, 69, foi executado em frente à família por não pegar R$ 7 mil para continuar trabalhando.

O Rio Vermelho amanheceu no dia 23 de abril deste ano demarcado pelo grupo carioca. No Largo de Dinha, point de encontro entre baianos e turistas, a inscrição CV estava esplanada em postes e paredes. Engomadeira, Saramandaia, Mirantes de Periperi , Liberdade, Alto das Pombas, Mussurunga, Vila Verde, Iapi, Sussuarana, Alto da Teresinha, Tancredo Neves e Vila Laura são algumas regiões dominadas pelo CV na capital baiana. Em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, a facção está nos bairros Portão, Areia Branca e Capelão.