MEIO AMBIENTE

Programa de coleta seletiva no Centro de Salvador é prorrogado para 2026

Projeto da Prefeitura completou 100 dias com mais de 34,5 toneladas de recicláveis recolhidos

Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:48

Programa de coleta seletiva da Prefeitura de Salvador é prorrogado Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador anunciou a prorrogação do Roda, programa piloto de coleta seletiva no Centro de Salvador, para 2026. Previsto inicialmente para encerrar sua primeira fase em dezembro deste ano, o projeto já recolheu mais de 34,5 toneladas de resíduos recicláveis na região.

Haverá uma pausa temporária no programa entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, quando serão realizados ajustes operacionais e o planejamento da nova etapa. A iniciativa retorna a partir de 5 de janeiro. Em 100 dias de operação, foram percorridos mais de 1,6 mil quilômetros no Centro Histórico, atendendo a 284 participantes, entre estabelecimentos comerciais e moradores.

O engajamento da comunidade, os impactos ambientais positivos e a adesão crescente de comerciantes e moradores motivaram a decisão de estender o projeto, segundo a Prefeitura. Os fatores foram fundamentais para justificar a captação de recursos internacionais que irão viabilizar a prorrogação da iniciativa.

Para o titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, a prorrogação é um reconhecimento direto do sucesso do programa piloto. “O Roda demonstra, na prática, que iniciativas colaborativas e bem estruturadas transformam o dia a dia da cidade. Os resultados superaram as expectativas e mostram que Salvador está pronta para avançar ainda mais em soluções sustentáveis para o Centro”, afirma.