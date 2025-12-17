Acesse sua conta
Programa de coleta seletiva no Centro de Salvador é prorrogado para 2026

Projeto da Prefeitura completou 100 dias com mais de 34,5 toneladas de recicláveis recolhidos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:48

Programa de coleta seletiva da Prefeitura de Salvador é prorrogado
Programa de coleta seletiva da Prefeitura de Salvador é prorrogado Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador anunciou a prorrogação do Roda, programa piloto de coleta seletiva no Centro de Salvador, para 2026. Previsto inicialmente para encerrar sua primeira fase em dezembro deste ano, o projeto já recolheu mais de 34,5 toneladas de resíduos recicláveis na região. 

Haverá uma pausa temporária no programa entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, quando serão realizados ajustes operacionais e o planejamento da nova etapa. A iniciativa retorna a partir de 5 de janeiro. Em 100 dias de operação, foram percorridos mais de 1,6 mil quilômetros no Centro Histórico,  atendendo a 284 participantes, entre estabelecimentos comerciais e moradores.

O engajamento da comunidade, os impactos ambientais positivos e a adesão crescente de comerciantes e moradores motivaram a decisão de estender o projeto, segundo a Prefeitura. Os fatores foram fundamentais para justificar a captação de recursos internacionais que irão viabilizar a prorrogação da iniciativa.

Projeto conscientiza 2,1 mil estudantes sobre coleta seletiva e economia circular em Salvador e Camaçari

Salvador vai ganhar projeto de coleta seletiva com agendamento online; saiba como vai funcionar

Apenas quatro em cada 10 municípios baianos fazem coleta seletiva

Para o titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, a prorrogação é um reconhecimento direto do sucesso do programa piloto. “O Roda demonstra, na prática, que iniciativas colaborativas e bem estruturadas transformam o dia a dia da cidade. Os resultados superaram as expectativas e mostram que Salvador está pronta para avançar ainda mais em soluções sustentáveis para o Centro”, afirma.

Para Saville Alves, líder de negócios da startup Solos - responsável por desenvolver o projeto - a continuidade do Roda representa mais do que um avanço operacional, simboliza o reconhecimento de um modelo que tem transformado a relação das comunidades com seus resíduos.

Supeito de liderar tráfico de drogas na Ilha de Itaparica é preso ao desembarcar de ferry-boat
Nutricionista suspende atendimentos presenciais após sequestro em Salvador: 'Trauma'
Técnicos de internet fazem protesto em frente à SSP e denunciam violência após triplo homicídio

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo